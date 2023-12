Pokud jsme obklopeni nepořádkem, máme chaos i v sobě, říká influencerka

Váš instagramový profil se jmenuje Úklid pro klid. Přináší nám uklízení klid?

Úklid je pro mě způsob relaxu. A je i vědecky dokázané, že to, co nás obklopuje, je odrazem našeho nitra. Pokud jsme tedy obklopeni chaosem a nepořádkem, tak máme asi chaos i uvnitř sebe. A pokud máme tendenci pořádek raději někam schovávat a zastrkávat, tak ho potom schováváme v sobě. Co nemáme dořešené? Je až děsivé, jak úklid souvisí s naším životem. Jestliže nedokážu udržet pořádek ve své skříni, tak co se odehrává ve mně? Co se mi hromadí v životě?

Z komentářů pod vašimi videi jsem se dočetla, že uklidňující jsou pro sledující i samotná videa.

Ano, možná i proto mají takový úspěch. Lidi to uklidňuje. Často mi píšou třeba maminky, že moje videa pouští dětem před spaním. Jsem „ta teta, která uklízí“.