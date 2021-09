Covid uvrhl do chudoby dvacet tisíc českých dětí, vyplývá ze zprávy UNICEF

Kvůli dopadům koronavirové epidemie se do chudoby dostalo v Česku 20 tisíc dětí. Zjistila to česká pobočka UNICEF. Na fóru rodinné politiky v Praze to v úterý řekla její ředitelka Pavla Gomba. Dodala, že celkové výsledky se organizace chystá zveřejnit na konci září. V Česku žijí podle údajů statistického úřadu dva miliony dětí a mladých pod 18 let.