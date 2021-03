Babiš se mě bojí, budu kandidovat na prezidenta, zvažuje odborář Středula

„Chybí mi tady popis situace a co bude vláda dál dělat,“ uvedl v rozhovoru v pořadu ProstorX Středula, který není spokojený s tím, jak vláda v tuto chvíli jedná. Nařízení jsou impulzivní a potom vzniká zmatek, míní. „Vláda nemá koncepci, která by nás vyvedla z krize,“ upozornil.

Řešením, jak šíření koronaviru zpomalit, je podle něj omezení provozu některých firem. „Já jsem formuloval námět, který se týká Velikonoc,“ upřesnil. Podle něj by česká ekonomika mohla přejít na nějakou dobu do „svátečního“ režimu. Fungovala by tak pouze kritická infrastruktura a potřebné služby. Tyto kroky by mohly výrazně ulevit přetíženému zdravotnictví.

„Velikonoční pomoc zdravotnictví“, kterou Středula prosazuje, je stále aktuální, podporu však u vlády zatím nenašla. „Ta pomoc je stále na místě. Zlepšení se nyní nedá očekávat ani v řádech týdnů,“ upozornil v rozhovoru Středula. Ani probíhající testování ve firmách není stoprocentní. Riziko je podle něj falešná negativita testů, která s nižší citlivostí testu může vzniknout. „Cesta je PCR testování,“ komentoval Středula. To je podle něj řešení falešné negativity.

Uzávěru navrhoval už v listopadu

Středula přiznal, že návrh na uzavření ekonomického sektoru na čtyři dny navrhoval již v listopadu. Na to dostal od vlády negativní reakce. „Myslím si, že zdraví není pro vládu hlavní cíl,“ komentoval Středula, který upozornil na fakt, že vláda se více upíná na chod ekonomiky. Dodal také, že jejich cílem není radikálně uzavírat ekonomiku a jedná se pouze o pár dnů.

Nákaza se ve firmám nevyhýbá. V některých firmách musejí na vlastní náklady posílat zaměstnance na PCR test. Středula dostal také informace, že hygienické stanice a testování funguje v některých krajích velmi špatně. „Hygiena je nyní přetížená,“ uvedl důvod Středula. Podle něj se dlouhodobě neřeší otázka hygienických služeb, kde chybí technické i lidské zdroje. To má dopady teď v krizovém režimu.

Středula má již delší dobu vyostřené vztahy s premiérem Andrejem Babišem. „Myslím, že se mě pan Babiš ve skutečnosti bojí,“ komentoval Středula. Reagoval tak na útočná slova Babiše, která zazněly v CNN Prima news: „Největším nebezpečím naší ekonomiky je pan Středula. On je odborář celý život, on nereprezentuje zaměstnance, on reprezentuje sám sebe.“

V rozhovoru také upozornil na nedostatečnou finanční pomoc občanům. „Lidé nemají žádnou náhradu za strádání, které v současnosti mají,“ upozornil na aktuální situaci. Podle něj i náhrada pro lidi v izolaci přišla pozdě. „Covid občan“, který prosazuje, by měl myslet i na nezaměstnané nebo rodiče s dětmi, kteří jsou doma. „Teď nepřicházejí lidé o práci, protože špatně pracují, ale proto, že ty subjekty byly zavřené,“ upozornil na fakt Středula. Bonus by měl dostat každý, kdo si aktivně hledá novou práci. Funguje to tak například v Dánsku.

Na otázku, jestli je jasným kandidátem na prezidenta odpověděl, že zatím takové rozhodnutí nepadlo. Po opětovném dotázání ale přiznal, že kandidaturu na prezidenta zvažuje. „Důležité je pro mě cítit podporu lidí,“ uzavřel Středula. Podle toho se o kandidatuře rozhodne.