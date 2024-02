Odmítnutí. Na peníze školám není v koalici shoda, mrzí po jednáních odbory

„Dát peníze školám, na to zatím není politická vůle, kasa je prázdná. V polovině roku se sejdeme znovu. Jestli ředitelé vydrží čekat, co bude dál, to nevím. Stávku chtěli hlavně ředitelé. Jestli bude, to teprve uvidíme. Budou taky volby,“ shrnul po jednání předák školských odborů Dobšík.

Podle něj se asociace a odbory na jednání s premiérem Petrem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS) a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) shodli alespoň na tom, že ředitel si s penězi z vlastního rozpočtu bude moci nakládat podle vlastní vůle.

„Nebude se muset řídit přesně tím, pro koho jsou jaké peníze určeny. Takže když dá část peněz určených na pedagogy uklízečkám, nebude porušovat zákon. Toto by se mělo zajistit během pár dní,“ doplnil Dobšík.

Podle ministra školství Mikuláše Beka chybí na dva tisíce úvazků asi 800 milionů korun. Bek to označuje za důsledek vládního konsolidačního balíčku. Dalších 500 pozic by pak mohly platit kraje z rezervy.

Ministr školství Bek ani asociace s odbory od dnešní schůzky neočekávaly, že by hned o přidání bylo jasno. V plánu bylo předložit pádné argumenty. Zjevně ale nebyly dostatečné, podle Dobšíka je výsledek schůzky zklamáním. Sám dříve považoval za klíčové premiéra přesvědčit.

„Knížecí rady“ od TOP 09

I když o tom, jestli školy peníze dostanou, musí rozhodnout celá koalice. Například předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš řekl, že je nyní nutné peníze do systému dostat a v dlouhodobém horizontu hledat systémové řešení. „Bylo by také dobré, kdyby školy mohly peníze přelévat mezi pozicemi tak, jak zrovna potřebují,“ navrhl Bartoš.

I lidovci jsou připravení peníze pro školy najít. Podle jejich místopředsedy strany Jana Bartoška stojí o to, aby se situace na školách uklidnila a stabilizovala.

Jenže třeba TOP 09 se zdráhá, stranická šéfka Markéta Pekarová Adamová nechce peníze pouštět dřív, než Bek přijde se systémovým řešením. Podle ní také Bek slíbil, že je schopný nalézt úsporu ve svém resortu v jednotkách miliard, zatím ale prý jen přichází s dalšími rozpočtovými požadavky.

„Knížecí rady od koaličních partnerů v tuto chvíli neocením, ocením věcné jednání se znalostí čísel,“ reagoval na to Bek.

Zašmodrchané počty

V počtech míst, která se budou kvůli celospolečenským úsporám rušit, je od počátku současného sporu zmatek. Před listopadovou stávkou škol hrozilo, že z tabulek zmizí 17 tisíc míst. Po sérii jednání se ministr Bek zavázal, že tento počet sníží maximálně na osm tisíc. Tolik pozic je totiž podle resortu neobsazených. Školy tak počítaly s tím, že škrtem nikdo práci neztratí.

V rozpisu rozpočtu je však 17 tisíc pozic ke zrušení napsáno i nadále. Podle Beka došlo k nedorozumění. Tvrdí, že rušit se bude zhruba 7,5 tisíce pozic. I přesto však tento škrt nebude znamenat jen zrušení prázdných tabulek, protože peníze ministerstvo nemůže sebrat jen některým školám ani je rozdělovat přesně „na míru“. Naopak postupuje vždy plošně a částky zvyšuje nebo snižuje v procentech.

„Ve školách jsou aktuálně asi dva a půl tisíce úvazků, které se nekryjí s normativním rozpisem. O nich jednáme, lze je částečně doplnit z financí obcí a krajů,“ vypočítal v pondělí Bek. Rozpočet pro regionální školství je podle ministerského rozpisu letos o 4,97 miliardy vyšší než loni, činí 187,87 miliardy korun.

Ministr už dříve avizoval, že výhledově by chtěl zavést změny v pravidlech přerozdělování peněz. Podle něj neodpovídají současným potřebám. A lepší přehled než ministerstvo, které dnes peníze školám zasílá, mají konkrétní obce nebo kraje. Zřizovatelé by tak podle Beka mohli o tom, na kolik pozic má která škola nárok, rozhodovat sami.

O tom, že půjde o 800 milionů korun žádat premiéra, informoval ministr školství Mikuláš Bek po jednání se školskými odbory a asociacemi v pondělí 12. února: