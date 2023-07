Většina Čechů odmítá třicítku ve městech. Padesátka vyhovuje polovině

Nejčastěji se snížením rychlosti nesouhlasí muži, lidé ve věku 45 až 59 let a nevoliči, ukázal průzkum..

„Lidé, kteří jsou pro to, aby se rychlost snížila, jsou ženy. Z nich souhlasí asi 30 procent. Dále také 36 procent lidí ve věku nad 60 let. Myslím si, že se to dá interpretovat tak, že starší lidé jsou méně mobilní a někdy jim nemusí stačit zelená na to, aby přešli přechod,“ vysvětlil šéf Medianu Přemysl Čech.

Nejvyšší povolenou rychlost ve městech s více než sto tisíci obyvateli pak chce určitě snížit čtvrtina respondentů. Spíše pro snížení rychlosti byli podle zmiňovaného průzkumu také nezaměstnaní. Zavedení rychlosti 40 kilometrů v hodině ve městech by uvítaly ženy a studenti.

Průzkumu Medianu se ve dnech 26. a 27. června 2023 zúčastnilo celkem tisíc respondentů starších 18 let.

V Praze v posledních době došlo k řadě střetů mezi řidiči a demonstranty. Aktivisté v uplynulých měsících zcela zastavili dopravu na magistrále, když demonstrovali za snížení rychlosti ve městě.

Minulý týden pak metropolí prošel podle organizátorů finální pochod spolku Poslední generace k dialogu nad zklidňováním automobilové dopravy v Praze. Organizátoři podle svých slov nyní místo pochodů budou sbírat podpisy veřejnosti k petici.

Jaký rychlostní limit je podle vás pro jízdu v obcích nejlepší? celkem hlasů: 132 30 km/h 2 %(3 hlasů) 40 km/h 4 %(5 hlasů) 50 km/h 44 %(58 hlasů) 60 km/h 33 %(44 hlasů) Záleží na lokalitě 17 %(22 hlasů)

Třicítku chce i vedení města

Proti formě demonstrací se dlouhodobě ohrazuje vedení Prahy, například bývalý primátor a pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib. Sám je pro zavádění třicítky v obytných zónách, ty ale v Praze spravují jednotlivé městské části.

„Smysl by dávalo demonstrovat před úřady městských části, chodit na jejich zastupitelstva a nějak zapříst dialog s městskými částmi. Některé jsou aktivnější v zavádění třicítky a některé méně. Ale na hlavních tazích, které má ve správě magistrát, nemá třicítka smysl,“ řekl Hřib.

Aktivisté by podle Anny Vinklárkové ze spolku Arnika rádi zasedli k jednacímu stolu, ideálně se zastupiteli magistrátu, městských částí i ministerstvem dopravy. Nelíbí se jim mimo jiné to, že podle nich magistrát desítky let podporuje automobilovou dopravu.

„Výsledkem dopravních staveb za desítky miliard je akorát to, že se zácpa udělá někde jinde. Je načase dělat především opatření pro bezpečnost pěších a cyklistů a tím pomoci občanům více využívat udržitelné druhy dopravy,“ uvedla Vinklárková.

