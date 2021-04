Další mrazivé ráno trhalo rekordy. A hrozí, že mrznout ještě bude

Pod nulu se dostaly teploty i v předchozích třech nocích, například pondělní ráno bylo nejchladnější na Jizerce v Jizerských horách, kde teplota spadla k minus 12,6 stupně Celsia. Rekordy v tento den byly na 17 místech s delší měřicí tradicí.

Úterní ranní minimální teploty ve dvou metrech nad zemí byly podle meteorologů v Čechách od plus jednoho do minus tří stupňů a na Moravě a ve Slezsku od plus tří do minus jednoho stupně. Při zemi mrzlo téměř všude, v pěti centimetrech nad zemí bylo většinou od minus dvou do minus sedmi stupňů, uvedli meteorologové.

Na 22 místech s měřením přes 30 let pak zaznamenali rekordní minimální teplotu. Konkrétně na Kvildě-Perlě, kde bylo dnešní ráno nejchladnější, byl dosavadní rekord z roku 1991 překonán o půl stupně. Mrzlo i v níže položených místech, například ve Varnsdorfu na Děčínsku bylo minus 5,5 stupně a dosud nejnižší teplota pro tento den tam byla minus 4,5 stupně z roku 1954. Ze stejného roku byl dosavadní rekord i pro Žatec, činil minus 3,4 stupně, dnes tam byl ještě o 1,3 stupně větší mráz.

V dalších dnech by mělo být již tepleji. Nicméně pro noc na středu meteorologové nevylučují, že by mohlo ještě mrznout, zejména na jihozápadě Čech a severovýchodě Moravy a Slezska. Meteorologové vydali výstrahu před mrazem, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy. Nízký stupeň výstrahy platí od úterní půlnoci do středečních devíti hodin ráno.

Ve zbytku týdne by měly být minimální teploty nad nulou. „Oteplování pocítíme i v maximálních teplotách, které se postupně dostanou k 20 stupňům,“ doplnili meteorologové.

Podle jejich dlouhodobého výhledu bude přelom dubna a května ještě relativně chladný, v květnu se postupně začne oteplovat, přesto mohou teploty spadnout i v příštích týdnech pod dlouhodobé průměry pro toto období.

