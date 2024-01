Kolář po konci Vohralíkové prověrku už nechce, na Hradě zůstane externě

Kvůli stažení žádosti o prověrku Kolář v prosinci oznámil, že nadále nebude oficiálním prezidentovým poradcem, ale od ledna už mu bude radit pouze externě v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Na tom nic nezměnil ani odchod Vohralíkové, Kolář už znovu o prověrku žádat neplánuje. „Ne, nebudu o ni usilovat,“ napsal iDNES.cz v SMS zprávě.

Kolář měl po inauguraci prezidenta Petra Pavla prověrku pouze na nejnižší stupeň „vyhrazené“, kterou mu udělila přímo hradní kancelář. Bývalý diplomat, který nyní pracuje pro zbrojařský holding Colt CZ Group, však nechtěl, aby jej veřejnost vnímala stejně jako Zemanova poradce Martina Nejedlého a tak o vyšší stupeň prověrky sám požádal.

Jeho žádost však ještě před odesláním k NBÚ v prosinci kancléřka Vohralíková zastavila. „Je poradcem, nikoliv zaměstnancem a není nezbytné pro jeho činnost, aby se s utajovanými informace seznamoval,“ vysvětlila tehdy hradní mluvčí Mária Pfeiferová.

Podle Koláře to však udělala bez jeho i prezidentova vědomí. „Mám s tím osobní problém, ale musím respektovat rozhodnutí vedení Kanceláře prezidenta,“ tvrdil tehdy Kolář.

Byla to poslední kapka

Právě to tehdy podle dvou zdrojů MF DNES zahájilo proces, jehož výsledkem byl ve čtvrtek oznámený odchod Vohralíkové. „Zastavení jeho prověrky působilo tak, že chce Vohralíková Koláře poškodit. Vypadalo to totiž, že měl strach, že prověrku nedostane, takže si takto sám zařídil její stažení. Nejspíš to byl projev vnitřního mocenského boje ze strany Vohralíkové proti Kolářovi,“ popsal zdroj blízký prezidentovi, který měl v minulosti vždy přesné informace.

„Vohralíková tak z Koláře udělala nejen člověka, který se prověření bojí, protože má asi nějaký důvod, ale také lháře, protože předtím vykládal, jak moc se na prověřování od NBÚ těší, protože je naprosto bezúhonný. Celá věc se navíc nabalila na to, že je na Hradě chaos a prezidentská kancelář to organizačně příliš nezvládala,“ popsal jiný člověk dobře obeznámený s děním na Pražském hradě.

Kolář nebyl jediný, kdo měl s kancléřkou Vohralíkovou spory. MF DNES už loni v září na základě řady informací z okolí Hradu napsala, že samotný prezident Pavel byl z působení Vohralíkové poněkud rozpačitý. Zvlášť poté, co z jeho okolí „vyštípala“ například bývalou mluvčí Markétu Řehákovou, šéfporadce Tomáše Richtera či šéfku kabinetu Lindu Jozwiak Kopeckou, kteří s ním – na rozdíl od ní – prošli celou prezidentskou kampaň. Před riziky spojenými s novými pořádky na Hradě ztělesněnými Janou Vohralíkovou ho údajně varovali.

Pavel si situaci podle tehdejších zdrojů MF DNES uvědomoval, ale tehdy jim odpovídal, že nemá sílu s tím cokoli udělat. Zřejmě i proto, že si kancléřka vybudovala velmi dobrý vztah s jeho manželkou Evou. Když se však Jana Vohralíková pustila do jeho „přítele po boku“ Petra Koláře, pohár přetekl.