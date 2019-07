Ve Sněmovně nevíte, co bude zítra, říká vracející se politik Bendl

Po eurovolbách, když se objevila první informace, že se vracíte do Sněmovny, jste mi říkal, že tomu uvěříte, až se tak stane. Už tomu tedy věříte, když teď sedíme ve vaší nové kanceláři?

Ano, teď už tomu skutečně věřím. Ale než jsem dostal pověřovací listinu, tak jsem si pořád říkal: Bůh ví, co se ještě stane, jestli se zase něco nezmění jako po posledních sněmovních volbách.

Ano, to jste po přepočítání hlasů ze Sněmovny vypadl a vystřídal vás Martin Kupka. V té souvislosti jste se zmínil, že jste musel vracet peníze. Kolik to bylo?

Tehdy jsem byl poslanec asi měsíc a půl, když mi zazvonil mobil a z personálního mi oznámili, abych vrátil výplatu, že na ni nemám nárok. Advokáti mi sice říkali, ať to nedělám, že jsem ty peníze dostal v dobré víře, ale já jsem ten plat a půl vrátil.

Jak vás tady ve Sněmovně kolegové přivítali?

Mile. Až jsem byl překvapený.

Proběhla nějaká oslava?

To zase ne. Ale napříč politickým spektrem mi přišla podat ruku spousta poslanců a poslankyň. Jmenovat je nechci, abych jim náhodou hned na začátku nedal polibek smrti.

Proč polibek smrti? Jako že ve Sněmovně vítají tvář staré ODS, od které se ta nová snaží odstřihnout?

To ne, ale asi ne každému přijdou podat ruku na přivítanou lidé z ČSSD, komunistů nebo ANO. Prostě jmenovat je nechci.

Jak na váš návrat reagoval Martin Kupka?

Spolu máme nadstandardní vztahy.

Neříkejte, že jste si k té výměně, kdy on za vás přišel do Sněmovny a vy z ní odešel, nic neřekli?

Samozřejmě, že jsme si to vyříkali. Od té doby ve mně ale není ani milimetr zášti nebo pocitu nějaké ztráty. Politik s tím má počítat. Veřejnost nezajímá, jestli to tak je, nebo je to naopak. Kolikrát by někoho vyvraždila hned.

Jaké to pro vás bylo po odchodu z politiky?

Těžké, vyzkoušel jsem si, co to je, když je vám přes padesát a skončíte ze dne na den.

Ale vy jste přece měl co dělat. Máte farmu, tak na úřadu práce jste asi neskončil.

Budete se divit, ale neměl jsem kam jít. Ten statek, ten ranč, jsem koupil s tím, že tam měl právo hospodařit ještě původní majitel. Já jsem v něm měl vlastně jen ustájené koně. Takže v momentě, kdy jsem vypadl ze Sněmovny, jsem po padesátce a s hypotékou na krku musel řešit, jak a co udělám.

No a jak jste to vyřešil?

Začátek byl složitý. Ve Sněmovně jsem skončil v listopadu nebo tak nějak. A v prosinci umřel ten pán, co hospodařil na statku. V ten moment jsem musel začít přizpůsobovat všechno tomu, že začnu hospodařit, což jsem do té doby fyzicky nikdy nedělal.

Někdo vám s tím asi pomáhal?

Nepomáhal. Těch hektarů, co mám, je málo na to, abych uživil další zaměstnance. A tak jsem začal makat sám.

Jak teď ale chcete skloubit farmaření s prací?

Bude se muset zapojit rodina, protože teď v tuto chvíli zase tady ve Sněmovně se neví, co bude zítra. Jestli vláda padne, nebo ne.

Bojíte se, že zase skončíte?

To ne. Koneckonců už jsem na to zvyklý (smích). Ale nikdy nevíte.

Myslíte si, že vláda padne?

To je věc sociální demokracie, nebo pana prezidenta, jestli mají pocit, že takto mají řídit tuto zemi. Pro mě osobně je ale postoj Miloše Zemana zklamáním. Dřív jsem ho respektoval jako člověka, osobnost, která má sice jiné názory, ale měl jsem za to, že je to profesionál v politické oblasti. Dneska mám z jeho vystupování pocit, že je v něm víc chuti po pomstě nebo zášti vůči lidem, co mu kdy ublížili, než aby myslel na tuto zemi a na lidi.



Podle vás si Miloš Zeman neodvoláním ministra kultury Antonína Staňka vyřizuje jen účty s ČSSD za to, že mu někteří její členové v roce 2003 nepomohli ke zvolení prezidentem?

Jsem o tom přesvědčen. Jinak si to neumím vysvětlit.

Vraťme se do Sněmovny. Co na váš návrat říkal předseda ODS Petr Fiala?

S Petrem Fialou jsem kdysi spolupracoval v oblasti zemědělství, byli jsme spolu ve vládě Petra Nečase. Myslím si tedy, že podaná ruka od něj byla upřímná.

Určitě? Přece jen patříte k tvářím staré ODS, kterou on sám nechce, aby mu vůbec byla připomínána. Vzpomeňme třeba na Ivana Langera, který se nedávno chystal k návratu v olomoucké organizaci.

Můj případ je ale možná jiný v tom, že já jsem dostal dost preferenčních hlasů. Já jsem si ty řeči, co se o mně vedly, odpracoval a myslím, že Petr Fiala to viděl.

Čemu se nyní ve Sněmovně chcete věnovat?

Určitě zemědělství, když jsem teď malý hospodařící ekologický zemědělec. Dokonce už jsem absolvoval i několik kontrol, veterinář u mě byl. Moje témata vůči ministrovi Tomanovi budou ta, co jsem teď zažil za poslední dva roky, protože já musím jezdit s tím traktorem, krmit koně, dělat balíky, obracet seno. S tím musím skloubit šílenou byrokracii, která je s tím spojená. Takže mě bude zajímat, co ministr udělá, aby ulevil mně podobným malým farmářům. No a protože Veronika Vrecionová byla ještě v sociálním výboru, tak i když je to pro mě oblast, na kterou jsem se nikdy nespecializoval, tak se budu věnovat i tomu.

Nebojíte se, že se v souvislosti se zemědělským angažmá dostanete do střetu zájmů?

Jako že mám v malém takový Agrofert? (smích) Toho se opravdu nebojím. Pro mě bude spíš přínosné, že z těch zkušeností budu moci čerpat. V řadě věcí jsem netušil, co všechno k farmaření musím mít, co po mně stát chce. A podotýkám – v mnoha případech zbytečně.

