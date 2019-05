Volby do europarlamentu obmění Směnovnu. Vrací se exministr Petr Bendl

Hned dvanáct českých poslanců se ucházelo o křeslo v Evropském parlamentu. Na evropské kandidátky je zařadilo šest z devíti sněmovních stran, výjimkami byly ČSSD, TOP 09 a hnutí STAN.

Za ODS uspěla místopředsedkyně zemědělského výboru Veronika Vrecionová. Díky jejímu úspěchu se do politiky po dvou letech vrací bývalý poslanec a ministr zemědělství Petr Bendl.

„Už jsem jednou vracel výplatu, takže uvěřím až se to opravdu stane. Pokud se to opravdu stane, tak se chci věnovat především zemědělství. Voda, potraviny a neskutečné množství zbytečné byrokracie. Dva roky mimo politiku jsou pro mě velkou školou, která se mi bude v parlamentu hodit,“ okomentoval Bendl možný návrat do Sněmovny.

Bendl přitom ve volbách v roce 2017 nejdříve uspěl. Poslanecký mandát za ODS ve Středočeském kraji však nakonec získal Martin Kupka. Kupkovo jméno bylo na druhé straně volebního lístku na 31. pozici a některé komise jeho kroužky nezapočítaly. Preferenční hlasy přepočítal Nejvyšší správní soud a Bendl tak o svůj mandát přišel.

Změny nastanou ještě v dalších dvou poslaneckých klubech. Předsedkyni sociálního výboru Maxovou za ANO by měl ve Sněmovně nahradit radní Husince na Prachaticku Ondřej Babka. Místopředsedu evropského výboru Peksu by měl v poslaneckém klubu Pirátů nahradit třiadvacetiletý datový analytik František Navrkal.

Do bojů o mandát europoslance vyslalo nejvíce členů dolní komory hnutí ANO. Vedle úspěšné Maxové se o europarlament ucházeli ze zadních míst kandidátky Jaroslav Kytýr a Jan Řehounek.

Hnutí SPD Tomia Okamury nasadilo svého poslance Jana Hrnčíře na druhé místo listiny. Strana sice získala v evropském parlamentu dva mandáty, Hrnčíře ale přeskočil díky přednostním hlasům Hynek Blaško. Komunističtí poslanci Zdeněk Ondráček a Květa Matušovská figurovali ve druhé polovině evropské kandidátky KSČM. Za lidovce kandidoval z pátého místa předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík.