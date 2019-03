Máme spolu dětský romantický vztah, brání se youtuber. Chodí s 13letou dívkou

Youtuber ve videu, které zveřejnil minulý týden, uvádí, že se ke svému milostnému vztahu už nechtěl dál vyjadřovat. Nicméně poté, co ho začala většina lidí označovat jako pedofila, změnil názor. „Pár měsíců nazpět jsem se seznámil s mojí nynější přítelkyní, po nějaké době jsme spolu začali chodit. Ano, je jí třináct, jak už většina z vás ví,“ potvrzuje mladík ve videu.

„Samozřejmě, že si řeknete, že ve 13 je ještě dítě. Ale vy vůbec nevíte, jak je to v našem osobním životě,“ pokračoval ve své obhajobě. Dodal, že má s partnerkou „normální dětský romantický vztah“ a oběma je spolu dobře.

Jen držení za ruce

Youtuber, který má na svém kanálu 237 tisíc sledujících, odmítá, že by jeho vztah s třináctiletou dívkou patřil do kolonky zneužívání a odmítá označení, že je pedofil. „Není to tak, že by mě přitahovalo něco, co by bylo nevyvinuté.“ Zdůrazňuje, že spolu žádný sex nemají. Jenom se drží za ruce a dávají si pusy.

„Z hlediska právního je to jasné. Pohlavně spolu žít mohou podle našich zákonů dva lidé starší patnácti let. Pokud spolu nemají sex, jenom se milují a drží za ruce, je to v pořádku. To je možné i v tomto věku. Stojí samozřejmě za úvahu, proč má dvaadvacetiletý muž vztah s nedospělou dívkou, i když může být už vyspělá,“ poukázal sexuolog Ondřej Trojan.



Dodává, že vztah může naznačovat, že je mladík pozadu ve svém sexuálním vývoji. Podle něj by měl vyhledat psychologa a probrat s ním své dospívání. Označovat takového člověka za pedofila je však podle Trojana zavádějící. „Ze sexuologického hlediska je třináctiletá dívka už dospívající. Disponuje druhotnými pohlavními znaky, takže podezření na pedofilii bych tam hned neviděl.“

Zneužití nezneužití

Podle právničky Hany Kukrálové v případě, že k sexuálnímu styku mezi zletilým a nezletilou dojde, hrozí dotyčnému až osm let ve vězení. „Pokud se někdo sexuálně stýká s člověkem pod 15 let, určitě se dopouští trestného činu. Jde o pohlavní zneužívání, jenž se klasifikuje jako zločin,“ uvedla Kukrálová.

Na osočení ze zneužití dívky poukazuje ve videu i mladík a cituje z trestního zákoníku. „Lidi, zneužití nebo obtěžování beru jako případy, kdy s tím ten druhý nesouhlasí,“ hájí se youtuber.

Právnička podotýká, že pokud by youtuber s třináctiletou dívkou sexuálně žil, šlo by o trestný čin bez ohledu na to, zda s tím jeho přítelkyně souhlasila. „Takovou věc by museli prošetřit policisté. Je ve veřejném zájmu chránit děti pod 15 let,“ připomněla Kukrálová.

Přestože se dnes společnost posunula a děti začínají sexuálně žít dříve, stále se vychází z platné legislativy. Ta pohlíží na mladistvé do 15 let jako na děti.

Podle právničky Hany Kukrálové z advokátní kanceláře Kukrálová se nyní může celou věcí zabývat i policie. Trestní oznámení ve věci podáno být ani nemusí, vzhledem k tomu, že se youtuber ke svému vztahu s 13letou dívkou přiznal sám. Stačí, když nějaký úředník orgánů činných v trestním řízení video zaznamená a věc začne prošetřovat.