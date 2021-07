Policie zahájí kyberbezpečnostní kampaň. Útoky jsou obří byznys, říká expert

Nakolik v posledních letech přibývá kybernetických útoků?

Rozdělil bych to na dvě období, před pandemií a dál. V horizontu posledních přibližně pěti let byl nárůst každoročně asi dvacet procent. To se změnilo s pandemií – od jejího nástupu je nárůst velmi rapidní. Pokud se bavíme třeba o napadených firmách v Americe, je to osmdesát procent, v Evropě je útoků o sto procent víc. Je to dáno tím, že většina života se přesunula do digitálu.

Hodně se mluví právě o útocích na firmy, instituce. Jak to je s útoky na domácnosti?

Útoky na společnosti bývají sofistikovanější. Nicméně tím, že se spousta lidí přemístila na home office, tak se rozdíl smazal. Útoky na společnosti de facto jsou nyní útoky na domácnosti. Když lidé používají své osobní tablety, notebooky k práci, existuje reálná šance, že mohou ohrozit firmu z domova.

Jaké jsou nejčastější typy útoků?

Nejčastější jsou dva. Jedním z nich je phishing, kdy vám přijde e-mail s odkazem, který vypadá, jako že přišel třeba z vaší banky nebo ze sociálních sítí. Vy na něj kliknete, vyplníte své přihlašovací údaje a útočník je tak získá.

Druhý častý typ útoku je takzvaný ransomware. To je program, který si nevědomky stáhnete do počítače a on vám začne pomalu šifrovat data a zasílat je k sobě na server. Když již máte zašifrovanou velkou část dat, vyskočí vám takové okénko a oznámí vám, že vaše data jsou zašifrovaná a že máte zaplatit výkupné, jinak o ně přijdete.

Kdo za útoky stojí?

Tyto útoky provádí organizované skupiny a dělají to ve velkém. Setkal jsem se s případy, kdy obětem nabízeli že mohou kontaktovat jejich „zákaznickou péči”. Někdy mají třeba i online chat, kde můžete požádat o slevu nebo řešit, jak správně zaplatit výkupné. Jde o skutečně velký byznys. Co je zajímavé, a to máme potvrzeno, že pokud jste se někdy stal obětí a zaplatil jste, v devadesáti procentech případů se stanete obětí útoku znovu.

Přizpůsobily se firmy a domácnosti a umí s kyberútoky bojovat?

Situace je poměrně tristní. Já to přirovnávám k tomu, kdybyste vzali lidi z neznámého domorodého kmene a umístili je do moderního světa. Nevěděli by, jak se bránit, co dělat. Tak to je s moderními technologiemi – velmi rychle, během několika desítek let, se staly každodenní součástí našich životů a my tomu nepřizpůsobili své chování.

Je na tom mladší, počítačově více gramotná generace, lépe?

Nejčastěji jsou obětmi kybernetických útoků lidé z dvou kategorií – senioři starší pětašedesáti let a mladí od patnácti do devatenácti let. První kategorie si mnohdy nebezpečí na internetu neuvědomuje, je to pro ni cizí. Mladí z druhé kategorie toho zase na internetu dělají hodně, mají hodně příležitostí být napadnutí, a s bezpečností si moc hlavu nelámou. Je to kombinace nevědomosti, důvěřivosti a nezodpovědnosti.

Jaké jsou základní rady, jak se proti kyberútokům bránit?

Základní rady jsou tři. První je prevence – dávejte si pozor, na co klikáte, kontrolujte si, zda url adresa skutečně odpovídá třeba adrese vaší banky. Druhá rada je koupit si kvalitní antivirus. Prakticky jakýkoliv placený antivirus třeba z těch pěti nejprodávanějších velmi pomůže. Je to asi tisícovka ročně a může vám hodně ušetřit. Třetí rada je mít kvalitní hesla a, kde to je, dvoufázové ověření. Tedy heslo a kód, který přijde při snaze o přihlášení třeba SMS zprávou.