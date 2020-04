Národní srovnávací zkoušky budou letos i online, řekli zástupci Scio

Společnost Scio, která zkoušky organizuje, chtělo původně termín srovnávacích zkoušek dodržet i poté, co se 11. března zavřely školy, nicméně později se rozhodlo zkoušky posunout.

Podle informací by měly být 13. června, 27. června a 11. července. Záleží také na vývoji situace kolem šíření koronaviru, jaké stanoví hygiena podmínky. Pro uchazeče je také vypsaný online termín zkoušek.



„Ten bude 30. května a nemá u nás obdoby. Je ale důležité sladit podmínky pro Česko i Slovensko, protože spousta fakult přijímá zahraniční studenty. Současně budou moci Národní srovnávací zkoušku složit i uchazeči, kteří jsou třeba v karanténě. Na Slovensku proběhnou všechny termíny online formou,“ vysvětlil vedoucí projektu Národní srovnávací zkoušky Martin Drnek.

Srovnávací zkoušky uznávají jako přijímací zkoušku desítky fakult u nás i na Slovensku. Podle projektového manažera Andreje Kutarni jednají s fakultami o využití zkoušek po posunutých termínech. Některé školy, zejména na Slovensku, se podle něj už rozhodly, že přijímací zkoušky letos zruší úplně, a srovnávací testy proto nevyužijí.



„Online zkoušky budou moci složit také studenti z jiných zemí, často se hlásí například uchazeči z Ukrajiny nebo Srbska,“ řekl Kutarňa.



Bezpečnost bude hlídat umělá inteligence

Pro přihlášení k online termínu potřebují uchazeči počítač, webkameru, připojení k internetu a osobní údaje. Scio spojilo síly s australskou firmou, která online testy připravuje po celém světě. Případné podvádění studentů má tak podle Martina Drnka ohlídat umělá inteligence.

„Veškeré zkoušky se budou nahrávat, proto je nutná webkamera. Chování studentů bude celou dobu sledovat a vyhodnocovat umělá inteligence, která bude propočítávat chování studenta i dění kolem - jestli odešel od počítače, zaznamenávat okolní zvuky, jestli psaní na klávesnici odpovídá tomu, co se objevuje na obrazovce a podobně. Na konci každé zkoušky bude mít každý uchazeč takzvané risk score, které si pak zkontrolujeme,“ doplnil Drnka.

V rámci proctoringu také dočasně nebudou moci otevřít žádné programy kromě testovací aplikace. Výjimku budou mít studenti s handicapem, například neslyšící, kteří potřebují překladatelskou aplikaci. V testu bude možné přeskakovat a výsledek zkoušky by měli studenti znát do týdne.

K online verzi mohou přestoupit i ti, kdo jsou už přihlášení na prezenční termín. Bude je to ale stát 10 euro. Celková cena je tedy 30 euro, v ČR je to zvýšené stejně. Dohromady je jedna online zkouška za 770 korun. Scio k tomu muselo přistoupit z toho důvodu, že nemá kapacitu na vytvoření online zkoušek a přizvalo tak ke spolupráci zahraniční firmu.

Úprava zákona o vyhlašování termínů

Podle mimořádné úpravy zákona, o které by měl v pátek jednat Senát, se prezenční přijímací zkoušky na vysoké školy budou moci konat nejdřív 15 dnů po znovuotevření škol. První vysokoškoláci by se podle plánu vlády měly do škol vrátit v pondělí. Vysoké školy by podle návrhu zákona měly mít možnost dělat přijímací zkoušky i na dálku, podobně jako státní zkoušky.



Tři termíny srovnávacích zkoušek se konaly už v uplynulých měsících, další měly být původně 4. dubna, 1. května a 23. května. Scio o jejich posunutí rozhodlo už jednou v březnu, tehdy oznámilo nové termíny na 1. května, 23. května a 13. června.