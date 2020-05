Čtvrt roku bez návštěvy. Jak zvládají senioři izolaci v domovech důchodců?

Vláda 10. března v rámci bezpečnostních opatření zakázala příbuzným navštěvovat seniory v domovech důchodců. V dubnu ministerstvo představilo harmonogram uvolňování sociálních služeb, podle kterého se měly návštěvy povolit 8. června. Podle aktuálních informací to bude o dva týdny dříve.

Pro klienty domovů důchodců to nicméně stále znamená téměř tři měsíce v izolaci bez možnosti fyzické návštěvy svých bližních. Pro „ohroženou skupinu“ se tak objevily nové problémy spojené s odloučením od světa.

Návštěvy online nebo přes dveře

Kvůli riziku nákazy lidí ve vysokém věku se nemohou senioři v domovech vídat se svou rodinou. „Tváří v tvář“ se mohou setkat pouze skrze videohovory na tabletech nebo noteboocích, případně přes sklo.

„Naši klienti poměrně často využívají ke komunikaci Skype, Whatsapp nebo FaceTime. Naši zaměstnanci se tomu hodně věnují,“ říká zástupkyně ředitelky domova seniorů v Kobylisích Iva Vyšatová. „Někteří si povídají s příbuznými přes plot, jiní si mávají do oken,“ dodává.



Pokud to zařízení nezakázalo, mohou rodinní příslušníci seniorům přinášet balíčky. V těch se často nachází různé pochutiny či nápoje. Do některých domovů posílají rodiny dopisy s fotografiemi, tak jak byli zvyklí senioři komunikovat za svých mladých let.

Některá zařízení uvažují o inovativních řešení. „Momentálně jednáme se společností, která nám nabízí návštěvní kontejnery do zahrad. Ty umožňují setkání v izolovaném prostoru,“ říká ředitelka Domova pro seniory Háje Dagmar Zavadilová.

„My víme, že jsou senioři nejohroženější skupinou. Senioři sice tedy nedostanou koronavirus, ale velmi se jim může přitížit z těch opatření, která byla proti němu přijata,“ říká ředitelka.



„Já bych řekla, že větší část to snáší dobře. Ale pak jsou tady lidé, kteří mohou v důsledku té izolaci propadat skepsi a mohou se u nich projevovat nebo zhoršovat nějaké stavy,“ dodává.

Tlak na psychiku

Z vyjádření ředitelů domovů pro seniory vyplývá, že značná část důchodců snáší izolaci možná až překvapivě lépe, než by se dalo očekávat. Stále se však vyskytují případy, kdy izolace psychiku zhoršila.

„Existují samozřejmě výjimečné případy těch, u kterých se stav zhoršil a ocitli se v systému paliativní péče. To poté řeší rodina s lékařem,“ vysvětluje ředitelka Zavadilová.

„Situaci nebylo na místě podceňovat. Ale už je to opravdu dlouhé,“ dodává s tím, že by podle ní za dodržení epidemiologických opatření mohlo docházet k návštěvám i dříve.

Jsou to právě videohovory na dálku, které seniorům pomáhají udržet si vůli. Domovy s nimi zároveň více pracují a zavedly pro ně pestřejší služby či programy v rámci možností.

„Klientům se samozřejmě stýská po jejich rodinách, kamarádech a po sociálním kontaktu vůbec. Zvládáme to, zaměstnanci s nimi neustále pracují. Ale už bychom ty návštěvy uvítali, protože víme, že jim to udělá radost a že nechtějí být takto oddělení,“ říká ředitelka domova ve Vysočanech Lucie Větrovská.

„Chápeme, že je to preventivní opatření, nezpochybňujeme to. Ale je na nich vidět, že se jim stýská,“ dodává.

Důležitost sociálního kontaktu

Domovy seniorů se sice snaží nahradit běžné návštěvy dálkovou formou. Fyzický kontakt je pro starší lidi však nenahraditelný.

„Je velmi důležitý, protože pro ně slouží jako ,poslední naděje’ a jako něco, co je drží při životě,“ říká Olga Mutlová z organizace Život 90. „Mnozí z nich po zákazu návštěv začali upadat do depresí a úzkostí,“ dodává.

Nejhorší je to prý pro seniory, kteří se potýkají s kognitivní poruchou jako je například začínající demence. Jejich stav se může průběžně měnit. V případě, že se pak zlepší, nemusí rozumět tomu, proč je jejich rodina nenavštěvuje. „Oni si pak říkají, že o ně nemá nikdo zájem a všichni se na ně vykašlali,“ říká.

MPSV v reakci na aktuální situaci zrychlilo uvolňování sociálních služeb. První návštěvy v domovech pro seniory se tak budou moci uskutečnit o dva týdny dříve, než se původně plánovalo.

Podle Mutlové by se ale mohly povolit klidně dříve než na konci května. Například v oddělené vydezinfikované místnosti, kde by byli lidé vybaveni ochrannými pomůcky.

„Je to strašně dlouho. Já to vidím tak, že je to nesmírně zatěžující pro ty seniory, kteří byli zvyklí na pravidelný a častý kontakt s rodinnými příslušníky,“ komentuje dobu, po kterou jsou návštěvy zakázány, ředitelka domova seniorů Drachtinka Eva Kunhátová Holečková.



„To, co těm seniorům nejvíce chybí, je asi to, že je člověk chytne za ruku, pohladí je nebo je obejme,“ doplňuje Mutlová.