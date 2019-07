Česko versus Indie. Diplomatická válka o pivo s podobiznou Gándhího začala

Pivovar Chříč leží na severu Plzeňského kraje. Jde o historický pivovarský statek, který nechali zpustnout komunisté. V roce 2009 se o zchátralý objekt začalo starat občanské sdružení Propolis, o pět let později se tam opět začalo vařit pivo. Pivovar zároveň funguje i jako kulturní centrum a chráněná dílna, zaměstnává lidi se zdravotním postižením.



Loni v lednu bylo sedmdesáté výročí od zavraždění politického a duchovního vůdce Indie Mahatmy Gándhího. V Chříči ho chtěli uctít, proto navařili speciální svrchně kvašené pivo typu India Pale Ale (IPA), které nazvali Mahátma. Portrét indického vůdce na etiketu piva – stejně jako ostatních z Chříče – namaloval přední český typograf a metalový hudebník František Štorm. Problém byl na světě.

Letos si totiž piva s Gándhího jménem a podobiznou všimli Indové, kteří tu byli na dovolené. Etiketu si vyfotili a předali obrázek dál. Vše se dostalo k indické Národní nadaci Mahátmy Gándhího, která si v Indii začala stěžovat snad na všech důležitých místech včetně prezidenta a premiéra.

Speciální svrchně kvašené pivo typu India Pale Ale (IPA), nazvané Mahátma

Brzy následovala pozvánka českého velvyslance Hovorky na kobereček v tamním hlavním městě Dillí. Gándhí byl totiž celoživotním abstinentem a bojovníkem proti pití alkoholu, a spojování jeho jména s pivem proto Indy uráží.

„Pivem proti násilí“

Na českém ministerstvu zahraničí z toho teď mají zamotanou hlavu. „Ministerstvo zahraničních věcí záležitost řeší, a to jak s pivovarem, tak s indickou stranou. V našem demokratickém právním systému však ministerstvo zahraničních věcí jakožto státní instituce nemá žádnou možnost ovlivňovat rozhodnutí soukromého pivovaru,“ uvedl zástupce ředitele tiskového odboru Robert Řehák.

V minipivovaru ve statku v Chříči přitom zatím probíhá normální prázdninový provoz. Na lahve s třináctistupňovým pivem IPA Mahatma narazíte v lednici za výčepem. Na webových stránkách Pivovaru Chříč je etiketa vystavena s následným popisem: „Světlé koloniální pivo typu India Pale Ale uvařené ve vzpomínce na Velkého ducha a Otce národa obsahuje celou škálu exotických vůní – ovocný nádech ostružin a manga je kombinován s citrusovým až květinovým aroma. Pivem proti násilí a nesvobodě!“

Správce pivovaru Petr Jakubíček při zmínce o indických protestech jen kroutí hlavou. „Pivo jsme uvařili loni k 70. výročí úmrtí Mahátmy Gándhího s cílem ho vyzdvihnout jako výjimečnou osobnost,“ říká. Jak bude pivovar při řešení diplomatické krize s druhou nejlidnatější zemí na světě postupovat, Jakubíček nijak předjímat nechce.

„Zatím nás jen z ministerstva informovali, že se něco děje. Oficiální informace se k nám ale zatím nedostala, tak si počkáme na ni,“ uvedl správce pivovaru.

Izraelci se omluvili

Pokud by mělo Indy uklidnit jen to, že Češi přestanou pivo nazvané podle jejich duchovního vůdce vyrábět, je to zcela na rozhodnutí Chříčských. Jak zmínil Robert Řehák z ministerstva zahraničí, zakázat jim to nijak nemohou.

Faktem je, že v minulosti si Indové stěžovali třeba i na pivo izraelského pivovaru Malka Beer, který měl Gándhího na etiketě také. Izraelci se poté omluvili a lahve stáhli z prodeje.