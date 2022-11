Je příjemný, menší než jsem čekal, hodnotí lidé Pavla. Členství v KSČ nevadí

„Působil na mě velmi příjemně, ale nemá pro to cit v rukou, trochu tu kuličku při vážení zdeformoval,“ smála se po setkání s generálem Petrem Pavlem manažerka výroby ve firmě na výrobu medových dezertů Marlenka, kam prezidentský kandidát zavítal za podporovatelem jeho kampaně – arménským majitelem podniku Gevorgem Avetisjanem. Nevadilo to, kakaová kulička, které firma vyrábí, se totiž musí při kontrole stejně rozpůlit, aby byla vidět konzistence krému.

Pavel přijel do Moravskoslezského kraje za posledních pár měsíců už poněkolikáté. Program se v ničem nelišil od výjezdů jiných politiků. Návštěva továrny, beseda s občany, povídání s důchodci. Že by ale svými cestami, případně celou kampaní, mířil na voliče svého pravděpodobně největšího soupeře v prezidentské volbě, Andreje Babiše, Pavel odmítá.

„Necílím proti nikomu, cílím za sebe. Chci se dozvědět, jak se v jednotlivých regionech žije, jaké jsou v nich problémy, abych o nich věděl, když se o tom bavím třeba s jinými politiky, případně jakým směrem by se dané řešení mělo ubírat,“ reagoval prezidentský kandidát na dotaz ke směřování kampaně. „Jezdím sem moc rád, protože je to kraj razovity a člověk tu má velmi rychle zpětnou vazbu. Ta přímočarost mi je příjemná,“ dodal.

„Mluvil hezky, rozumně“

Té se mu dostalo ve středeční debatě s občany v kulturním centru v Porubě. „Zaujal mě, mluvil hezky, rozumně, líbilo se mi, co říkal. Ještě nejsem rozhodnutá, koho budu volit, mám jiného favorita, ale asi ho po tomhle ještě zvážím,“ hodnotila opatrně paní Martina.

Asi čtyři stovky lidí všech generací obsadily většinu míst v sále. Smíchem reagovali na jeho vzpomínání na studentská léta v Opavě a vojenské historky z Prostějova. Potleskem pak zase na jeho názory na zahraniční politiku, generálské zkušenosti nebo jeho vizi vykonávání prezidentské funkce.

Největší zklamání v publiku se dostavilo, když dal Pavel na konci debaty jen obecnou odpověď na otázku, jestli je lepší pivo Radegast 10, nebo 12. Otázka na minulost v komunistické straně nepadla.

Část přítomných pak utvořila dlouhou řadu, aby se s Pavlem osobně pozdravila a získala třeba společnou fotku. Mezi nimi byli i manželé Němcovi. „Já jsem jeho velká fanynka,“ přiznává usměvavá blondýnka ve středních letech. „Jsme už na jeho několikátém setkání. Líbily se mi ty historky, co tady zažil a taky jak hezky mluvil o spojování národa,“ dodala. Její muž doplnil, že mu imponují Pavlovy zkušenosti a to, že je uznávanou osobností i v zahraničí.

Jak bylo zmíněno, ne všichni, kteří se na debatu přišli podívat, budou Pavla v prvním kole volit. Někteří si ho přišli jen poslechnout a k rozhodnutí mají ještě daleko. Pro některé je však už teď náhradní variantou do druhého kola. „Já budu volit Pavla Fischera, ten je pro mě jednička. Ale on se tam asi nedostane, protože náš národ je stádo. Takže počítám, že ve druhém kole budeme vybírat mezi Babišem a Pavlem, a budu volit pana generála,“ svěřil se důchodce Jiří Slíva.

„Furt na něj to členství v KSČ vytahují“

„V prvním kole nechci volit nikoho s rudou minulostí. Ale ta otázka na jeho minulost v komunistické straně mi nechyběla, však on to přiznal, že do ní vstoupil kvůli kariéře, tak co se v tom dál vrtat,“ hodnotil Slíva. „To byla tehdy často nutnost, abyste se dostal někam do světa. Mě zajímá, jak funguje teď. Mí rodiče byli tehdy živnostníci a stejně ho budu volit,“ přidal se k diskuzi jeho kamarád Karel.

O den později na debatě přímo se seniory v hotelu Brioni ve Stodolní ulici už se Pavlovo členství v komunistické straně probíralo. „Nelíbí se mi, jak to na něj na každém mítinku vytahují, takové kostlivce ze skříně. Předtím se museli všichni přizpůsobit, nebylo to tehdy jednoduché, nejde všechny házet do jednoho pytle,“ zlobila se jedna ze seniorek, které přijely z Palkovic.

Debata prezidentského kandidáta Petra Pavla s občany v kulturním centru Poklad v Ostravě-Porubě (23. listopadu 2022)

Pavel tvrdí, že občané se ho na to při osobních setkáních neptají. „Mnoho lidí mi dokonce říkalo, ať už o tom nemluvím, že je to nezajímá, protože už je to dávno a oni hodnotí, co jsem dělal zbytek života. Já to ale nikdy neskrýval a snažím se o tom mluvit otevřeně, některé lidi zajímá, jak to bylo,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz.

„Já jsem naopak rád, že tady ta otázka padla a pan generál byl ochotný odpovědět, byl upřímný. Já ho budu volit,“ říká mladý Honza, který se nebál označení debaty pro seniory a přišel na ni i se svým kamarádem. „Přizná to na plnou hubu, ne jako pan Babiš, který kolem toho mlží. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak vysokou pozici pan generál v NATO zastával, je určitě dobře bezpečnostně prověřený,“ dodává student Dominik.

Voliče a voličky zajímají zejména Pavlovy vojenské a diplomatické znalosti, které v nejisté době vítají. „Já už nevím, co si mám o té Ukrajině myslet. Ale on je chytrý dost, mohli by ho lidi zvolit tím prezidentem,“ říká s potutelným úsměvem seniorka Marie.

Vyhrocené mítinky s pískajícími odpůrci, kterým musí čelit Andrej Babiš, prý Pavel ve své kampani nezažívá. „Fyzicky jsem se nesetkal s žádnými urážkami nebo pokusem o nějaké násilí. Zatím to bylo většinou tak, že lidé, co měli jiný názor, si o něm přišli popovídat. Většina internetových hrdinů nemá dost odvahy, aby se vám postavila tváří v tvář,“ míní generál.

„Je menší, než jsem si ho představoval“

Návštěvu ostravského regionu zakončil Pavel ve čtvrtek po poledni v Dole Staříč, kde ho doprovázelo více novinářů než zaměstnanců. Důl je už několik let uzavřen, na šachtě působí už jen pár desítek lidí, kteří se podílí na postupném útlumu.

Situaci na šachtě odpovídal i počet horníků, kteří se na návštěvu prezidentského kandidáta přišli podívat. Setkání se uskutečnilo před vrátnicí, s někdejším generálem si přišlo popovídat ne více než deset havířů. O tom, že s tak malým zájmem nepočítali, svědčil i údiv některých členů generálova štábu při zjištění, že se na šachtě už netěží, a proto na ní příliš horníků nezůstalo.

Prezidentský kandidát Petr Pavel při návštěvě Dolu Staříč v Moravskoslezském kraji mluvil i s několika zbylými havíři. (24. listopadu 2022)

„Ale jo, je příjemný, mluví rozumně, ale já už mám vybranou svou prezidentku. Přišel jsem, protože jsem byl zvědavý, jaký bude, a je v pohodě,“ zhodnotil jeden z havířů své první dojmy z Pavla.

Žádost prezidentského kandidáta o možnost podívat se k těžní kleci a jámě, která na Staříči dosahuje hloubky přes 1 150 metrů, ale byla zamítnuta. „Na jámu se nemůžeme podívat, už je zamčeno, je po šichtě,“ odmítl, s jistou dávkou nostalgie v hlase, závodní Dolu Paskov, jak se šachta ve Staříči oficiálně jmenuje.

„Je menší, než jsem si ho představoval,“ přiznal další z horníků Pavel Mičulka. „Teprve si vybírám, o tom, koho budu volit, ještě nemám jasno. Rád bych viděl všechny kandidáty. Jeho komunistická minulost by asi chtěla ještě rozebrat, chtěl bych o tom víc vědět, uvidíme,“ doplnil.