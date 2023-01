Radil bych ministrům, řekl Babiš. Chaotický mikromanažer, reagoval Pavel

Včera se spolu kandidáti utkali v online debatě na Deník.cz. V ní Pavel uvedl, že Babiš by přinesl chaos a rozdělování společnosti, expremiér na jeho slova reagoval tím, že generál je vládním kandidátem, který by na Hradě prosazoval její vůli.

V úvodu debaty na Blesk.cz přišla řeč na Babišovy billboardy, které před několika dny vzbudily vlnu reakcí. „Jsem přesvědčen, že chceme a já chci, aby válka skončila a přestali umírat lidé. Pan Pavel říká, že trvalý mír je iluze,“ reagoval Babiš, který ještě doplnil, že slova „diplomat, ne voják“ nahradí slovo „generál.“

Pavel, který se dneska chystá do Ostravy a Brna, na jeho slova reagoval slovy, že generál je taky voják. „Pan Babiš by se měl vojákům, včetně generálům omluvit. Vojáci nezačínají válku,“ zdůraznil Pavel. Babiš na to řekl, že billboard je o Pavlovi. „Pan Pavel je v důchodu. Neudělal vůbec nic. Každý ví, že ten billboard je o panu Pavlovi,“ komentoval dále Babiš.

Billboard Andreje Babiše v pražských Stodůlkách před druhým kolem volby hlavy státu Nové vizuály Petra Pavla před druhým kolem prezidentské volby. (18. ledna 2023)

„Jste stejný jako Miloš Zeman“

Podle Pavla je Babiš ministr v překrucování faktů v přímém přenosu. Reagoval tak na osočení, že vítal před lety migranty. „Jste stejný jako Miloš Zeman,“ doplnil Pavel. „Nechci válku. Určitě neprobouzím v lidech strach. Lidé mají strach z války a já mluvím o míru,“ zopakoval Babiš.

Na dotaz, zda během tiskové konference po prvním kole ztratil hlavu, Babiš přiznal, že se mu příliš nepovedla: „Určitě jsem nekňučel,“ zdůraznil a zároveň uvedl, že nyní čeká, že na něj Pavlův tým vytáhne údajnou milenku.

Ohledně další kampaně Pavel řekl, že se současný styl nehodlá výrazně měnit. „Vůbec se neobávám toho, že by mi mohla podpora některých neúspěšných kandidátů na Hrad ublížit,“ komentoval.

„Věřím, že soška funguje“

Babiš v průběhu debaty vytáhl z kapsy sošku Pražského Jezulátka. Jednalo se o reakci, kdy prezidentský kandidát v úterý zavítal do kostela Pražské Jezulátko. Na Twitteru tehdy zopakoval, že do něj chodí opakovaně, ale nikde to nezveřejňoval. Kostel se kvůli Babišově plánované návštěvě dopoledne uzavřel.

„Zajímá mě horoskop. Jsem ve znamení panny. Věřím, že soška funguje. Karty mě nezajímají. Nejsem věřící, ale pokud mám příležitost, tak zajdu do kostela,“ komentoval dále. Pavel na to řekl, že u sebe nenosí žádné talismany ani jiné fetiše.

Debata se také stočila na téma inflace. Pavel přiznal, že lidé si mu stěžují na drahé energie či byrokracii při poskytování sociální péče. Babišovi si prý lidé stěžují na ceny bydlení a celkově na inflaci.

Petr Pavel a Andrej Babiš | foto: koláž iDNES.cz

V roli prezidenta by Babiš premiérovi podle svých slov doporučil, aby zestátnil ČEZ. „Nechápu, proč to neudělají. Teď je unikátní možnost pomoci. Vláda nekomunikuje s opozicí,“ uvedl Babiš s tím, že by byl nestranický prezident. Poté zopakoval, že zná všechny resorty a mohl by radit ministrům. Pavel ho vzápětí označil za chaotického mikromanažera.

Podle Pavla nesmí být prezident ten, kdo jde vládě po krku. „Pokud třeba není vláda schopná komunikovat s opozicí, tak by prezident měl být zprostředkovatel,“ komentoval. Podle jeho slov by měl mít prezident nadhled. Současně uvedl, že by ve funkci prezidenta pravidelně navštěvoval kraje.

Na závěr debaty si kandidáti dali navzájem několik otázek. Babiš se třeba Pavla zeptal, proč prosazuje euro. Pavel na jeho dotaz řekl, že je to typický příklad strašení. „Já jsem řekl, že jsem pro přijetí, ale nikoliv hned,“ dodal.