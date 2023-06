Všechny Grummanovy kočky byly pěkné stíhačky

F4F Wildcat – základní data První let: 1937

Rok ukončení výroby: 1945

Vyrobeno kusů: 7 885

Hlavní verze: F4F-3, F4F-4, FM-1, FM-2

Uživatelé: US Navy, US Marine Corps, Královské námořnictvo (Royal Navy), Kanadské královské námořnictvo (Royal Canadian Navy) Následující data platí pro F4F-4 Osádka: 1

Max. vzletová hmotnost: 3 970 kg

Počet a typ motorů: 1 × Pratt & Whitney R-1830-86

Výkon motoru: 865 kW

Max. rychlost: 515 km/h

Výzbroj: 6 x 12,7mm kulomet