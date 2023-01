Stíhací hydroplány nasadili do bojů druhé světové války pouze Japonci

Plovákový letoun Spitfire vzniklý přestavbou verze Mk.IX.

Od roku 1915 do roku 1953 vzniklo plus mínus sedm desítek typů stíhacích hydroplánů, ať už v podobě strojů plovákových nebo létajících člunů. Zdaleka ne všechny se ovšem vyráběly sériově a v případě sériové výroby šlo často o velmi malé výrobní objemy. Pochvalu z druhé strany spektra výrobních objemů si zaslouží například italský létající člun Macchi M.5 (první let v roce 1917) s 244 kusy nebo japonský plovákový stíhač Nakajima A6M2-N „Rufe“ (1941) s 327 kusy.

Zatímco v první světové válce se tato kategorie letounů dokázala ve své úloze do značné míry uplatnit, v té druhé válce už jí pšenka tolik nekvetla, což je nakonec logické a uvidíme to při představení příslušných typů. Ostatně nepřímý důkaz k tomu nalezneme právě v samotných počtech typů. Prvoválečných konstrukcí bylo více než třicet, stejně tak meziválečných, ale ve druhé světové válce – jak už bylo prozrazeno – vznikly pouze typy čtyři. Poslední dva marné pokusy na dané téma, samozřejmě už s proudovými motory, vzlétly pak za války studené, a to britský létající člun Saunders-Roe SR.A/1 (červenec 1947) a zcela netradiční americký Convair F2Y Sea Dart (leden 1953) využívající při startech a přistáních výsuvné vodní lyže.

Albatros W.4, německý stíhací hydroplán z první světové války Macchi M.5, italský stíhací hydroplán z první světové války, který vznikl v roce 1917, byl jedním z nejpovedenějších typů své kategorie. Celkem bylo vyrobeno 244 těchto letounů. Svou maximální rychlostí téměř 190 km/h překonával i řadu pozemních stíhaček té doby, vedle to vynikal i obratností.

Britský stíhací hydroplán Saunders-Roe SR.A/1 z roku 1947 vznikl v jediném prototypu. Poháněly ho dva proudové motory. Americký stíhací hydroplán Convair YF2Y-1 Sea Dart, program byl zrušen v experimentální fázi. Sea Dart byl jediným nadzvukovým hydroplánem v historii.

A nyní se již podívejme na avizovanou druhou světovou válku. Nejprve musíme pro úplnost uvést, že z meziválečných stíhacích hydroplánů do ní vstoupily pouze dva typy, ovšem bez naplnění nějakých „stíhacích ambicí“. A že s letouny této kategorie se koncem třicátých let už prakticky nepočítalo, nám opět prozradí následující čísla: z počtu typů stíhacích hydroplánů zkonstruovaných mezi válkami jich 78 % spadá do let dvacátých a 22 % do let třicátých, kdy navíc poslední z nich přišel už v roce 1936. Válka potom v některých zemích určitý zájem o stíhací hydroplány opět probudila.

A které dva typy stíhacích hydroplánů do vypuknuvší války (v září 1939) vstoupily? Byly to francouzský Loire 210 a italský IMAM Ro.44, první zastaralý a druhý ještě zastaralejší.

Francouzský stíhací hydroplán Loire 210, první let v roce 1935 Italský stíhací hydroplán IMAM Ro.44, první let v roce 1936

Loire 210 byl letoun zajímavý, vznikl jako katapultová plováková stíhačka určená k ochraně bitevních lodí. Prototyp Loire 210 poprvé vzlétl v roce 1935 a v letech 1938 až 1939 bylo dodáno 20 sériových kusů. Loire 210 však dlouho nesloužil, vyřazen z výzbroje byl už v listopadu 1939, a to kvůli nedostatečné pevnosti křídla stvrzené pěti haváriemi.

Dvouplošník IMAM Ro.44 poprvé vzlétl v roce 1936 a celkem bylo vyrobeno 35 kusů. Pro zastaralý nevýkonný stroj by však byl vzdušný boj záležitostí bez vyhlídky na dobrý konec, a tak nedlouho po vstupu války do středomořské oblasti přišel konec jeho služby v první linii a dosloužil pouze při výcviku pilotů průzkumných hydroplánů.

Japonský stíhací hydroplán Nakajima A6M2-N „Rufe“ z druhé světové války byl vyroben v relativně velkém počtu 327 exemplářů. Jak již typové označení prozrazuje, konstrukčně přímo vycházel z palubní stíhačky Mitsubishi A6M2 „Zero“.

Stíhací hydroplány druhé světové války Typ První let Počet vyrobených kusů Nakajima A6M2-N „Rufe“ 7. 12. 1941 4 prototypy a 323 sériových Kawanishi N1K1 „Rex“ 6. 5. 1942 9 prototypů a 88 sériových Supermarine Spitfire Floatplane 12. 10. 1942 4 prototypy Grumman F4F-3S Wildcatfish 28. 2. 1943 1 prototyp

Představme si blíže stíhací hydroplány druhé světové války v pořadí podle uvedené tabulky.