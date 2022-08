KVÍZ: Znáte druhoválečná letadla? Zvolte si obtížnost kvízu

Vaším úkolem je identifikovat letadla prezentovaná na fotografiích. Jak už bylo řečeno, jedná se o typy letadel létajících ve druhé světové válce, mohou tam tedy být samozřejmě i stroje vzniklé před tímto konfliktem a případně i stroje, které se třeba do boje ani nedostaly (ale taky tam být nemusí).

Tentokrát je kvíz ve dvou variantách obtížnosti, a to ve variantě lehké a ve variantě o něco obtížnější. Nakonec s tou obtížností to bývá vždy ošemetné, co je pro někoho jednoduché, je pro jiného složité. No, nalijme si čistého vína, pro čtenáře, kteří se o letadla druhé světové války trochu zajímají, to bude jednoduché v každém případě.

A ještě jedna věc. Některý typ letadla může být v dané variantě kvízu i vícekrát. Když například v páté otázce správně poznáte corsaira a v sedmé bude corsair opět v nabídce odpovědí, rozhodně to neznamená, že tuto možnost můžete už automaticky zamítnout (to byl pouze příklad, otázky jsou řazeny náhodně a corsair tam ani nebude, tak si to teď nemusíte zapisovat jako nápovědu).