Astronauté z USA, SAE a kosmonaut z Ruska míří na ISS lodí Elona Muska

Čtvrteční start proběhl po pondělním pokusu o odlet, který byl odvolán několik minut před zážehem. Důvodem byl problém v toku paliva určeném pro zážeh motorů, který podle agentury Reuters způsobil ucpaný filtr ve startovním systému.

Nyní již vše proběhlo podle plánu a tak se krátce po půl sedmé ráno středoevropského času mohlo z řídícího centra zaznít „Lift-off“, tedy potvrzení startu. Poté už vše probíhalo podle plánu, včetně přistání prvního stupně na mořské plošině. Loď CrewDragon s označením Endeavour letí do vesmíru již počtvrté.

Čtyřčlenná posádka má dosáhnout Mezinárodní vesmírné stanice necelých 25 hodin po startu, tedy v pátek před čtvrt na osm středoevropského času. Pro SpaceX je to již šestá standardní dlouhodobá mise na ISS. Po přistání u ISS posádka zahájí svou šestiměsíční misi v mikrogravitaci ve výšce asi 420 km nad Zemí.

Posádku vede velitel mise Stephen Bowen, 59letý bývalý důstojník na americké ponorce, který má na svém kontě více než 40 dní na oběžné dráze, Účastnil se tří letů raketoplánu, při těchto misích uskutečnil sedm výstupů do volného prostoru. Naposledy se do vesmírného prostoru dostal v roce 2011.

Další astronaut NASA je Warren „Woody“ Hoburg, což je 37letý inženýr se zkušenostmi komerčního pilota, který pracoval na MIT. Pro něj to bude první let do vesmíru.

Stejně tak si poprvé vesmírnou mikrogravitaci vyzkouší astronaut Spojených arabských emirátů Sultan Al-Nejadí. Tento 41letý astronaut bude teprve druhý člověk z této země, který poletí do vesmíru, a první, který odstartuje z území USA. Čtvrtým členem posádky je 41letý ruský kosmonaut Andrej Feďajev, který se také podívá do kosmu poprvé.

Účastnící mise Crew-6 se na palubě vesmírné stanice setkají se sedmi současnými obyvateli ISS. Z toho jsou tři členové posádky Američané, včetně velitelky Nicole Aunapu Mannové, první domorodé obyvatelky USA na ISS. Dále jsou na stanici tři Rusové a jeden japonský astronaut.

Čtveřice měla vystřídat právě Mannovou a Joshe Cassadu, dále rusku Annu Kikinovou a Japonce Koičiho Wakatu. Ti jsou na ISS od loňského října.