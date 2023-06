GLOSA: Vláda dinosaurů skončila před 66 021 000 lety, plus minus 24 tisíc let

Takže kdy vlastně „slavit“ konec dominance neptačích dinosaurů? Ačkoliv se takový dotaz může zdát na první pohled absurdní, některé indicie k odhalení jakéhosi přesnějšího data dopadu planetky na konci křídy už dnes skutečně máme. Víme například s jistotou, že se nepochybně jednalo o pozdní jaro, jak ukazuje rozbor rybích a rostlinných fosilií z nyní již proslulé lokality Tanis (a ostatně i z lokality Teapot Dome ve Wyomingu, z níž byl podobný výzkum publikován dokonce již roku 1991).

Problém je zde snad jen v té maličkosti, že solární rok měl v terminální (nejpozdnější, či přímo „končící“) křídě před 66,0 milionu let celých 372 dní a nikoliv 365,24 jako dnes (den tehdy trval jen 23 hodin a 31 minut, protože Země ještě rotovala mírně rychleji kolem své osy).

Pokud by se tedy mělo jednat například o přelom května a června, mohl by to být problém a naše „výročí“ by po dlouhých 66 tisících tisíciletí již nemuselo odpovídat přesně na daný kalendářní den a měsíc. Ale tak daleko jsme v našich výzkumech samozřejmě ještě nepokročili.

Každopádně se tedy jednalo o boreální jaro ve svém pozdním termínu, můžeme tedy datum dopadu planetky stanovit přibližně na druhou polovinu května až první polovinu června).

A přesný rok? Ten samozřejmě neznáme a v současnosti neexistuje způsob, který by nás opravňoval si představit, že někdy znát budeme. Zatím nejlépe „umíme“ dobu před asi 66 021 000, plus minus 24 tisíc let (případně 66 043 000, plus minus 11 tisíc let). Ano, rozmezí nejistoty je asi stejně velké jako rozdíl od pozdní doby kamenné k nám, ale na danou časovou propast to přece jenom není zase tak špatné. Odpovídá to přibližně schopnosti stanovit konec poslední doby ledové (před bezmála dvanácti tisíciletími) s přesností na necelých 5 roků.

Autor této glosy přinesl níže uvedené informace jako odpověď na jeden z dotazů, které padly v rámci loňské akce Café Nobel, což jsou „přátelská setkání s vědou“, které pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

