Astronomové ověřili planetární obranu, dráhu asteroidu skutečně změnili

NASA ve středu ústy ředitele Billa Nelsona oznámila, že nedávná mise sondy DART byla úspěšná, když se podařilo změnit dobu, po kterou asteroid Dimorphos obíhá kolem Didymosu. Bylo to poprvé, co lidský výtvor narazil do asteroidu s tímto cílem.