Krok ke spáse? Vědcům se zdařila jaderná fúze se ziskem energie, píše tisk

Americkým vědcům se poprvé podařilo provést jadernou fúzi, při které se uvolnilo více energie, než kolik se jí při reakci spotřebovalo. Byl by to zlom na cestě k čisté udržitelné energetice. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly Financial Times a The Washington Post, podle nichž průlom americké ministerstvo energetiky oznámí v úterý.