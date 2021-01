Tři cestující přišli o hlavu. Nehoda, která dopadla lépe, než mohla

Na detroitském letišti je 3. prosince 1990 silný provoz, který komplikuje mlha. Dopolední sněhová přeháňka způsobila u řady letů zpoždění, které v posádkách i dispečerech vyvolává napětí. Mezi pojíždějícími letadly jsou i dva stroje společnosti Northwest Airlines.



Když řídící letového provozu udělí lince NWA 299 do Memfisu povolení ke vzletu, začne Boeing 727 nabírat rychlost. Bílá opona, kterou s každým metrem proráží, se zároveň zvedá k tragickému dějství. Samotná mlha je však pouhou kulisou pro okamžiky, ve kterých selhává člověk.



Mlha, která by se dala krájet

Okolnosti události byly velmi nepříznivé - nehoda byla nebezpečného charakteru a vidět nebylo na krok. V Detroitu došlo k situaci, která se označuje odborně jako „nepovolený vstup na aktivní VPD (vzletovou a přistávací dráhu)“, anglicky „runway incursion“, jednoduše řečeno tedy situaci, kdy se na dráze střetnou dva stroje. To jsou velmi vážné události, byť ne vždy musí skončit tragicky.



Obrazně řečeno také „nebylo vidět na krok“. Snížená viditelnost byla v letectví příčinou mnoha vážných incidentů. Nejhorší byla srážka dvou „Jumbo-jetů“ na letišti ostrova Tenerife z 27. března 1977, nejsmrtelnější nehoda v historii civilního letectví, která si vyžádala 583 obětí.



Místo, kde k události došlo, letiště Detroit Metropolitan Wayne County, ICAO zkratka KDTW, je nejvytíženějším leteckým uzlem ve státě Michigan. V roce 1990 prošlo letištěm na 26 milionů cestujících a nacházela se zde jedna ze tří hlavních základen společnosti Northwest Airlines ve Spojených státech. NWA kromě rozsáhlého mezinárodního spojení z Detroitu obsluhovaly i vnitrostátní linky do čtyřiceti amerických států. V perimetru letiště se nacházely dva odbavovací terminály a sedm dráhových systémů neboli čtyři RWY použitelné v obou směrech – 3L/21R, 3C/21C, 3R/21L a 9/27 (údaje jsou k roku 1990).

V pondělí třetího prosince 1990 přecházela přes letiště sněhová přeháňka, která měla za následek zpoždění ranních odletů a příletů. Údržba a úklid RWY za snížené dohlednosti při postupech LVP (Low Visibility Procedures) byly další komplikací při řízení letového provozu. Aplikace postupů LVP znamená soubor podmínek, které nastanou vlivem počasí, a opatření, která umožní bezpečný provoz na letišti. Jde například o větší rozestupy mezi letadly, aktualizaci dráhové dohlednosti (RVR) a meteorologických podmínek, což vyvolává častější komunikaci mezi řídícím a pilotem. V praxi to také znamená menší reálnou kapacitu letiště, respektive dráhových systémů.

Ve 12:50 h vydala meteorologická pozorovatelna, vzdálená od řídící věže dva kilometry na severovýchod, informaci o počasí: spodní hranice oblačnosti je ve výšce 60 metrů, zataženo, mlha, dohlednost 1200 metrů, tlak 999 hPa, vítr – 120 (tj. ze směru 120°C) o rychlosti 11 uzlů (tj. 20 km/h), RVR dráhová dohlednost neurčena, teplota – 4°C, rosný bod – 5°C. Pršet přestalo ve 12:10 h. Na povrchu se nachází 2,5 cm mokrého sněhu.

O čtyřicet minut později vyšla nová zpráva udávající výrazně zhoršené podmínky: výška základny oblačnosti 30 metrů, s poznámkou – neurčité, a dohlednost pouhých 400 metrů. Tyto informace byly zahrnuty do zprávy ATIS, která se vydává průběžně celý den. Tato automaticky vysílaná zpráva je po každé změně v souboru meteorologických podmínek označena novým po sobě jdoucím písmenem - ...Charlie, Delta, Echo...etc.



V nehodě účastný B-727-251-Adv. N728US zachycený na snímku po opravě v prosinci 1993

Let Northwest 299

Linka NWA 299 byla pravidelným spojením do Memfisu. Kapitánem letu byl Robert Ouellete, prvním důstojníkem William Hagedorn a letovým inženýrem Darren Owen. O 146 cestujících se staralo pět stevardek. Z důvodů špatného počasí nabral let 90 minut zpoždění.

V 13:31 h dostala posádka konečně povolení k vytlačení svého Boeingu 727 od gatu F 11 a zahájila pojíždění na vyčkávací místo dráhy 03 C, která sloužila pro odlety. Podle platné informace „D“ – Delta, vysílané systémem ATIS, byla v té době dráhová dohlednost 1 200 metrů. Během pojíždění se však zhoršila na 400 metrů, což posádka zaznamenala v nově vydané informaci „E“ – Echo.



Poslední hodnota zároveň odpovídala minimálnímu limitu pro dráhu 03 C - pokud by se měla situace ještě zhoršit, dráhu by nebylo možné používat. Cestou k dráze posádka nahodila motor č. 3 a směrem k Oscar 4 zaregistrovala pojíždět DC-9 stejné společnosti. V té době byla obě letadla na spojení s pracovištěm East-Ground.

Ve 13:44:15 h zaznělo z věže povolení ke startu a Boeing 727 se rozjel 48 sekund po jeho obdržení. Podle záznamníku hlasů v kokpitu (tzv. CVR) pět sekund po rozjezdu komentoval kopilot Hagedorn zhoršující se dohlednost poznámkou, „…no, dejme tomu, že je to 400 metrů.“ Jak boeing zrychloval, dostával se do hustšího mlžného pásu.

V rychlosti 160 km/h kapitán zaznamenal na pravé straně dráhy letoun DC-9. Ve snaze zabránit srážce stočil boeing doleva. I když byla jeho reakce instinktivní a okamžitá, boeingem zacloumal náraz a ozvala se silná rána. Kolem oken se mihla červenočerná silueta letounu.

Let Northwest 1482

Oba piloti linky NWA 1482 do Pittsburghu dorazili na letiště již několik hodin před odletem. Zatímco kapitán William Lovelace nejdříve absolvoval přátelský rozhovor se šéfpilotem společnosti, po kterém připravoval podklady k letu, první důstojník James Schifferns měl za povinnost aktualizovat letovou příručku.



Oba se poprvé setkali až před gatem, kde kapitán požádal kolegu, aby zajistil mobilní odmrazovací jednotku pro kontrolu ocasních ploch stroje DC-9. Předstartovní přípravu zakončili v kokpitu zhruba čtyřicet minut před plánovaným odletem. Zbytek času strávili diskusí o svých profesních zkušenostech a kariéře u letectva.

DC-9-14 společnosti Northwest. Totožný typ letounu se srazil s B-727 stejných aerolinek.

Kapitán Lovelace se k létání vracel po šestileté pauze způsobené zdravotními problémy a dnešní let byl jeho prvním samostatným, poprvé bez instruktorského dohledu. Sebevědomě vystupujícího prvního důstojníka Schiffernse, kterého nikdy předtím neviděl, se zeptal, zda má zkušenosti s místními postupy na letišti, na což dostal samozřejmou odpověď.

Na palubu letu NWA 1482 nastoupilo 40 cestujících, o které se staraly dvě stevardky. Ve 13:35 h vydal řídící letového provozu pracoviště West-Ground posádce povolení pojíždět od gatu C 18 k dráze 03 C. Po zahájení pojíždění byla posádka předána řídícímu na East-Ground.



Kapitán Lovelace se při pojíždění orientoval podle žluté středové čáry, vyznačující pojezdovou dráhu, ale dohlednost se dále zhoršila natolik, že ji Schifferns okomentoval jako „zero-zero“, nulová hodnota v horizontálním i vertikálním směru. Krátce na to se dispečer letu NWA 1482 zeptal na jejich polohu a kopilot ji vyznačil blízkostí požární stanice. Z věže proto zazněly další dodatečné pokyny k pojíždění.



Jenže posádka se v mlze čím dál hůře orientovala a nařízenou odbočku Oscar 6 minula. Pochybnosti o své poloze proto sdělila na věž a získala nové, dodatečné instrukce, které ji měly bezpečně dovést k dráze 03 C: „NWA 1482, pokračujte na křižovatku Oscar 4 a odbočte na pojezdovou dráhu Xray.“

Protože dohlednost klesla v těch místech ke dvěma stům metrům, kapitán se k důležité křižovatce blížil doslova krokem. Oscar 4 byla uprostřed tvořená dvěma ostrůvky, a vědělo se, že ve spletité síti pojezdových i vzletových drah jde o neuralgický bod.



Piloti diskutovali o tom, kde přesně odbočit, a kapitán žádal kopilota, aby si jejich polohu nechali z věže upřesnit. Na místo toho se od něj dočkal jen dlouhé pomlky v jinak hlasitém přemítání plném vlastních smyšlenek o poloze. Oba piloti se poté utvrzovali v povolení křižovat dráhu 09-27. Rozhodně se však nesměli ocitnout na aktivní dráze 03 C.

Bylo 13:43:24 h, když kapitán Lovelace DC-9 zastavil, zatáhl parkovací brzdu a znovu se u prvního důstojníka dovolával kontaktu s věží. Dalších 32 sekund mezi nimi probíhala marná diskuse, jak vyřešit problém s polohou na základě vlastní úvahy: „Řekni mu, kde asi jsme a že jsme uvázli,“ dovolával se kapitán u kolegy.

Ve 13:44:40 h oznámil letový inženýr B-727 Owen, že checklist pro vzlet byl ukončen a že mají povolení ke vzletu. O 23 sekund později se let NWA 299 pohnul od prahu dráhy 03 C. Zatímco DC-9 byla na spojení s pracovištěm East-Ground (FRQ 132.02 Mhz), povolení ke vzletu B-727 udělil řídící pracoviště East-Tower (FRQ 118.4 Mhz).

Dvě letadla, dvě různé frekvence

Ve 13:44:47 h se kapitán DC-9 chopil přímé iniciativy a sám věž kontaktoval. Na samém začátku však ztratil 11 sekund, když nejdříve omylem použil jinou frekvenci a pak se jeho vysílání překrylo s jiným.

„Ground, tady NWA 1482, ztratili jsme se…nic tu nevidíme, 1482,“ ozval se naléhavě.

„Northwest 1482, potvrďte, že pokračujete východně po Xray přes dráhu 09-27?,“ nechal si potvrdit dispečer.

„Eeeh…nejsme si jistí, je tu mlha, úplně jsme se ztratili,“ znovu ozřejmil kapitán.

„Dobře, jste na pojížděčce, nebo na dráze?“ snažil se o upřesnění dispečer.

„Jsme na dráze, hned za O-4,“ zaznělo z kokpitu DC-9.

„Northwest 1482, potvrďte, jste mimo dráhu 03 C?“ nevěřícně se ptal dispečer.

„Vypadá to, že jsme na dráze 21 C,“ prohlásil kapitán po nápovědě kopilota. Dispečer jako by těm slovům nevěřil, ihned proměnil jejich odpověď v užaslou otázku.

„Věřím, že jsme na 21 C, eeh…nejsme si však jistí,“ zaznělo z kokpitu DC-9.



Zrychlující sedm dva sedmička mezitím prorážela bílou hradbu. „Northwest 1482, dobře, jestliže jste na dráze 21 C, okamžitě ji vykliďte!“ byla poslední relace z věže, která směrem ke zmatené posádce zazněla.

Bylo 13:45:40 h a od poslední korespondence s věží uběhlo sedm sekund. Kapitán Lovelace ve snaze uposlechnout dispečerův příkaz se chystal k manévru sto osmdesáti stupňové zatáčky směrem doprava. DC-9 pro ni stála v ideální poloze, po levé straně dráhy 21 C. Lovelace chtěl zvýšit výkon a položil pravou ruku na páky plynových přípustí. V tom se z mlhy, dvě stě metrů od nich, energicky vynořil boeing s rozsvícenými světly.

Náraz křídla do kokpitu DC-9 doprovodil ohromný třesk. Jeho konec pak pokračoval podél trupu jako samurajský meč, a na jeho konci vytrhl z pylonu motor č. 2. Kapitán Ouellete zastavil sedm dva sedmičku 640 metrů od místa střetu za cenu maximálního brzdění. Do frekvence pak oznámil přerušení vzletu a střet s DC-9 stojící na vzletové dráze.

B-727-251-Adv. N728US vyfocený po srážce na dráze 03 C s poškozeným pravým křídlem

Na palubě letounu B-727 nepřišel nikdo o život a nedošlo k žádnému zranění. Kapitán Ouellete po zastavení stroje oznámil na řídící věž přerušení vzletu a srážku s jiným letounem na RWY. Kontrolou situace v kabině rozhodl, že nebudou evakuovat a počkají na odvoz.



Cestující pak skutečně vystoupili až po patnácti minutách integrovanými schůdky v zadní části letadla a byli odvezeni přistavenými autobusy. Hasiči, kteří k boeingu dorazili, pak pěnou postříkali deformované pravé křídlo, ze kterého na dráhu unikalo palivo.



Zatímco B-727 byl poškozen jen minimálně, v rozpárané DC-9 začal boj o život.



Situační nákres události z 3. 12. 1990 na detroitském letišti KDTW

Evakuace a zásah

První střet s trupem přišel pod středním oknem na straně kopilota, který si instinktivním náklonem těla na levou stranu zachránil život, trosky jej minuly o centimetry. V kokpitu DC-9 se později našly úlomky zeleného překrytu pozičního světla, ale i další konstrukční komponenty.



Prvotní náraz křídlo sice o něco zkrátil, přesto do kabiny cestujících proniklo ve smrtící délce, kvůli které byli cestující na sedačkách 7 F, 9 F a 12 F dekapitováni. Další cestující byli zasaženi tříštícím se sklem a obložením trupu.

O svoji největší část přišlo křídlo po zásahu motoru č. 2, když jej vytrhlo z pylonu. Byl to okamžik, který inicioval požár, neboť palivové pumpy stále běžely a pomyslnou sirkou bylo tření obnažené elektroinstalace penetrujícího křídla. Celkem přišel boeing o čtyři metry křídla, zbytek byl fatálně poškozen. Klapky č. 4, 5 a 6 na náběžné hraně se vylomily, sloty č. 7 a 8 na jeho konci byly nalezeny desítky metrů za místem nárazu. Spodní potah křídla boeingu byl potrhaný, některé části zůstaly zaklíněné v náběžné hraně pravého křídla DC-9.

Po nárazu piloti DC-9 uzavřeli přívod paliva a kapitán, který nejdříve palubním rozhlasem třikrát vyzval cestující k nouzovému opuštění letadla, pak kokpit opustil oknem po laně. Dveře do kokpitu cestující blokovali a kdosi křičel, že hlavní dveře jsou zablokované. Jeho snahou bylo dveře L-1 odblokovat zvenčí. Po dopadu na zem však viděl, že jsou částečně otevřené. Pomáhal cestujícím slézt na zem a směroval je co nejdál od letadla. Jednu zraněnou ženu pak odnesl do policejního vozu.

První důstojník Schifferns nejdříve vyprostil zraněnou pravou nohu, uvězněnou mezi sloupkem řízení a deformovaným panelem přístrojů. Pak se protlačil ke dveřím L-1, které silou otevřel, vytlačil ven pět cestujících, poté sám vyskočil a z venku aktivoval nafukovací skluz. Práh vstupních dveří se u stroje DC-9 nachází mnohem níže, než je tomu u jiných proudových dopravních letadel, a dá se na něj dosáhnout rukou.

První důstojník aktivně pomáhal cestujícím, kteří unikli přes okenní východy a sjížděli po křídle na zem. Pak se neúspěšně pokusil dostat po předním skluzu zpátky do kabiny, ale vypadl z něj. Zadržel ho jeden z hasičů, kteří na místo dorazili později. Hrozil totiž výbuch a všichni se museli od letadla stáhnout.

Vedoucí kabiny zasáhl náraz u dveří kokpitu a odmrštil ji na zem. Když se zvedla, uličkou se valilo několik lidí, jedna žena upadla a blokovala úzkou chodbu. Pomohla ji vstát a pak otevřela dveře L-1. Skluz uložený v jejich rámu z nich vypadl. Klekla si, levou rukou se jej snažila aktivovat a pravou naplno otevřít dveře. Nápor lidí, kteří se drali ven jako šílení, ji přitom vytlačil ven ze dveří. Naštěstí, jak jsme již uvedli, skluz zavěšený v rámu nakonec aktivoval první důstojník.



Na palubě DC-9 také cestovala stevardka, která byla po službě. V okamžiku nárazu seděla na sedačce 1 D. Okamžitě se zapojila do evakuace a pomáhala cestujícím spustit se z letadla. Když jako poslední opustila kabinu, naložila tři zraněné cestující do policejního vozu, stojícího opodál bez řidiče, a sama s ním poodjela.

Dc-9-14 N3313L poškozený nárazem a požárem je odstavený na provozní ploše letiště KDTW

Ve 13:50 dorazily zásahové jednotky k DC-9. Dojezd na obě místa zásahu komplikovala nejen hustá mlha, podle svědectví členů zásahových jednotek byla dohlednost místy sotva 20 metrů, ale i množství letadel nucených zastavit na pojížděcích drahách.



Kabina cestujících DC-9 byla ve víru běsnícího požáru a mlžný opar se měkce barvil do oranžova. I když se hasičům podařilo požár zlikvidovat pouhé tři minuty po příjezdu na místo, pro vysoký žár se nešlo ke kabině přiblížit.

Osmnáct cestujících opustilo kabinu nouzovým východem nad levým křídlem, třináct jich použilo hlavní dveře L-1, čtyři vyskočili pravými dveřmi R-1. Bylo však osm obětí.



Stevardka obsluhující nouzový východ v zadní části letadla byla spolu s jedním cestujícím nalezena v prostoru zvaném „catwalk“, kočičí můstek, na dosah rukojeti ocasního nouzového východu. Oba zemřeli na následky udušení a vdechnutí zplodin. Tři cestující, sedící na sedačkách u okna, zemřeli nárazem křídla do trupu, další dva se udusili a jeden zemřel na následky tepelného poškození organismu.

Ohořelé torzo trupu DC-9 si po zhroucení stropu kabiny zachovalo jen řadu oken vlevo. Kokpit vypadal zdánlivě nedotčený. Kromě vytrženého motoru č. 2 bylo silně poškozeno i pravé křídlo. Jeho chybějící konec v délce jednoho metru byl nalezen zaseknutý ve dveřích pravé podvozkové nohy boeingu. Vlivem výrazného kladného vzepětí křídel u B-727 se pravé křídlo boeingu dostalo při nárazu nad pravé křídlo DC-9. Ze směru škrábanců na horním povrchu křídla DC-9 šlo usoudit, že letouny byly v okamžiku nárazu natočené k sobě v úhlu pěti stupňů. Stály tedy téměř proti sobě.

Tragická bilance osmi obětí způsobená srážkou dvou letadel jedné společnosti byla pro Northwest Airlines šokem. Vyšetřování zahájené bezprostředně po havárii rozkrylo řetězec událostí plný překvapivých souvislostí.

Konec 1. dílu.