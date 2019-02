Přepadl banku, ale zvolil špatný způsob útěku. „Udala“ ho koloběžka Uber

Moderní technologie považujeme za samozřejmou součást našeho života. A to až do té míry, že snadno zapomínáme, jak vlastně fungují. Stalo se to ženě, která odjela od nehody, jenže její chytré auto na ni zavolalo policii. Stalo se to nájemnému vrahovi, který si na své sportovní hodinky nahrál trasu plánované vraždy. A nyní se o další případ postaral mladík podezřelý z bankovní loupeže.

Podle informací lokální televizní stanice FOX 7 devatenáctiletý mladík vešel do banky na předměstí Austinu ve státě Texas. Bankéřce předal papírek s nápisem „Prosím, dejte mi všechny stodolarové a padesátidolarové bankovky v obálce a všechno bude v pořádku“. Obsluha později na policii vypověděla, že se obávala a vydala tak raději mladíkovi hotovost. Další z bankovního personálu si všiml, že mladík oblečený do mikiny s kapucí a tmavých brýlí naskočil venku na elektrickou koloběžku a ujel.

Policie si vyžádala kamerový záznam z nedaleké budovy. Na videoklipu se jim podařilo identifikovat únikové vozidlo jako jednu z flotily elektrických koloběžek Jump, což je projekt společnost Uber (v Česku jsou známé podobné „sdílené koloběžky“ společnosti Lime).

Uber Jump

Všechny „sdílené koloběžky“ jsou vybaveny GPS pro sledování aktuální polohy. Pro zapůjčení koloběžky se navíc musí uživatelé registrovat, k čemuž je obvykle potřeba platební karta, kterou banka vydává na základě dokladů totožnosti.

Digitální stopa koloběžky i pachatele

Policie si tedy oficiálně vyžádala od společnosti Uber všechny záznamy jízd koloběžek v dané oblasti v daném čase a brzy našla jméno podezřelého: Luca Mangiarano. Díky datům firmy Uber měli policisté nejen jeho jméno a adresu bydliště, ale i záznam celé jízdy. Policie dále získala e-mailovou adresu a číslo kreditní karty.

Aby policisté neponechali nic náhodě a vyloučili možnost, že se za Lucu někdo jen vydával, sledovali jej nějakou dobu, aby se ujistili, jestli skutečně odpovídá popisu pachatele. Informace poskytovatele mobilního připojení potvrdily, že se Luca skutečně nacházel v okolí banky, uvedl server The Washington Post.

Na základě toho zatkli mladíka přímo u něj doma a obvinili jej z bankovního přepadení. „Pro můj útvar, který vyšetřuje přepadení a loupeže, to byl jedinečný a poučný zážitek,“ uvedl detektiv Jason Chiappardi z austinské policie. „Ještě nikdy jsme nevyšetřovali pachatele, který by jako únikový prostředek zvolil koloběžku. Zjistili jsme, že každá koloběžka má určité odlišnosti ve vzhledu a lze ji tedy identifikovat.“

„Protože Uber sám používám, vím, jaké údaje jsem musel zadat. Doufal jsem, že podobné údaje dostaneme i o pachateli, a to se potvrdilo,“ doplnil detektiv Chiappardi. Společnost Uber uvedla, že „plně spolupracuje s policií a i nadále bude poskytovat informace, které mohou být užitečné při vyšetřování.“

Není to poprvé, co se zloději od svých obětí vzdalovali rychlostí danou horním limitem sdíleného elektrického skútru. V září 2018 ujel zloděj od loupežného přepadení na koloběžce Bird. Další podobné případy se týkají ozbrojeného přepadení v Baltimoru nebo krádeže auta (rovněž koloběžky Bird). Ne ve všech případech se podařilo pachatele dopadnout.