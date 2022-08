PODCAST: Hledání ponorky U-206 pokračuje. Tým opět vyráží na Atlantik

Je to projekt, ve kterém je obtížné uspět. Najít v Atlantickém oceánu potopenou německou ponorku, o jejíž poslední poloze se lze jen dohadovat, se může zdát jako opravdu nadlidský úkol, ale pro tým badatelů je to hlavně otázka času a výdrže. Kam se pátrání posunulo a co tým čeká na Atlantiku letos, o tom je nové vydání Technet podcastu.

Ponorka U-206 se přestala hlásit 30. listopadu 1941 po vyplutí z domovské základny v Saint-Nazaire. Zajímavostí je, že U-206 se plavila pod znakem města Reichenberg (dnešní Liberec), který nad ní převzal záštitu. Podrobně jsme o U-206 psali v tomto článku:

Tým muzejníků ze Severočeského muzea v Liberci a Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce se nejprve pustil do pátrání v archivech a zejména v Britském národním archivu se podařilo zjistit velmi pozoruhodné informace. U-206 totiž vylovila z moře britské letce, kteří později nahlásili do Londýna mnohé technické detaily o německých ponorkách typu VIIC, což mohlo zásadně ovlivnit celou Bitvu o Atlantik.

Po loňském prvním pátrání přímo v Biskajském zálivu, kterého jsme se účastnili, přichází další. Opět bude v hlavní roli magnetometr.

„Magnetometr je přístroj, který měří magnetické pole, v tomto případě magnetické pole země, a když do toho pole vsuneme nějaký předmět, který je magnetický, tak se to pole zakřiví,“ vysvětluje v novém díle Technet podcastu Ivan Rous základní princip přístroje, který jinak používá ke geologickému průzkumu Jizerských hor.

Právě anomálie v magnetometrickém měření vypovídají o tom, co se nachází na mořském dně, přímo pod pátrací lodí s magentometrem. První pátrání na Atlantiku přineslo ověření známých vraků, tedy jejich magnetometrického obrazu. Tým získal cenné zkušenosti a některá nová data.

Magnetometr ve speciálně vyrobené zástavbě

„Naměřená data si můžeme představit jako takový extrémně dlouhý graf. A když se díváme na ten graf z dálky, tak tam dokonce vidíme denní variaci toho magnetického pole, protože to magnetické pole je každý den trochu jiné. Vidíme tam dokonce i vliv vln na magnetometr. A od těchto vlivů my ta data filtrujeme. U nějaké páté, šesté filtrace se pak dostáváme k relativně solidním výsledkům,“ popisuje Rous v Technet podcastu náročný proces zpracovávání výsledků měření na oceánu.

Mapa maarové diatrémy – dávné sopky v Jizerských horách. Mapa není povrchem, ale magnetickým obrazem. Negativní anomálie (modrá) je tvořena zbytkem bazaltového tělesa uloženým v hloubce přes sto metrů. Vrak ponorky však bude tvořit takzvaný dipól, tedy pozitivní anomálii doplněnou menší negativní.

Tým badatelů se opět chystá vyplout na oceán v září a my samozřejmě nebudeme chybět. V aktuálním dílu Technet podcastu se dozvíte, s čím expedice letos vyráží na oceán, jak zohlední dosavadní výsledky, co chystá za novinky ve vybavení a proč má tým jistotu, že pátrá takříkajíc „ve správných vodách“.