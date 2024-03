Bonzovací kamery s AI budou hlásit přestupky ostatních, můžete ji mít také

O tom, jak umělá inteligence ovlivní všechny oblasti lidského života, se v posledních měsících hojně diskutuje. Nyní je zřejmé, že až překvapivě brzy se usadí na čelních sklech automobilů. Nové modely palubních kamer jsou, podobně jako letošní smartphony nejvyšší třídy, totiž osazeny novými procesory Qualcom Snapdragon 8 Gen3 a MediaTek Dimensity 9300, které jsou připraveny na zpracování dat pomocí modelů umělé inteligence. Zároveň jsou kamerám schopné zajistit i stejnou konektivitu do 4G a 5G sítí, stačí aktivovat eSIM.

Obraz snímaný kamerou tak nebude pouze nahráván, ale přímo v kameře zpracován modely umělé inteligence, přesněji počítačového vidění. Co v záběru dění před vozidlem dovedou rozpoznat? V současné verzi firmware by to mělo být překročení rychlosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nebezpečné předjíždění, jízda na červenou, nepoužití směrových světel, nerozsvícená obrysová a potkávací světla při snížené viditelnosti a nevytvoření záchranářské uličky v kolonách.

„Modely trénujeme a rozpoznávání přestupků testujeme v reálném provozu již několik let. Dříve jsme ale museli mít ke kameře připojen de facto počítač s výkonnou grafickou kartou, nebo velmi specializované řešení s FPGA čipy, což samozřejmě znemožňovalo komerční nasazení takového řešení“, vysvětluje Robert Larry ze společnosti VA Labs, která softwarové řešení do kamer vyvinula a nabízí, a dodává: „Nové ARMové mobilní čipy jsou tak výkonné a energeticky efektivní, že analytické zpracování obrazu zvládneme přímo v kameře.“

Automatické odesílání policii

Kamera segment videa (typicky 15 sekund před a 15 po detekovaném přestupku) s dopravním prohřeškem uloží, přičemž k němu automaticky vytvoří protokol. Ten obsahuje pro další zpracování důležité informace, především přesný čas, souřadnice z GPS/Galileo, rozpoznanou RZ vozidla, jehož řidič se přestupku dopustil, RZ vozidel v bezprostředním okolí a změřenou rychlost vozidla – tu systém měří opakovaně, aby byl zřejmý i trend, tedy zda vozidlo akceleruje, zpomaluje, nebo jede konstantní rychlostí. V protokolu je i číslo kategorie přestupku, procentní vyjádření jistoty AI modelu s verdiktem a sériové číslo kamery.

Takto vytvořený balíček (záznam a protokol) je přímo v kameře zašifrován podle modifikovaného šifrování PQ3 (ano, je to stejné šifrování, kterým Apple v únoru zabezpečil komunikaci přes iMessage) a odeslán na servery policie. Jednoduché přestupky zpracuje systém AI-PTV (Artificial intelligence Processing of Traffic Violations) a po schválení příslušným úředníkem je majitel vozidla již tradiční cestou informován o udělení pokuty. Vyšší stupeň automatizace současná legislativa neumožňuje.

Pro trénování AI modelů byla využívána sestava špičkových senzorů.

Urychlit rozšíření kamer plánuje české ministerstvo dopravy. „O možnostech zatím jednáme, jako životaschopný se zatím jeví návrh, že by kamery mohli bezplatně dostat řidiči, kteří mají čisté bodové konto a ročně najednou více než 25 tisíc kilometrů,“ předkládá možnosti Valerie Nováková ze Sekce silniční a veřejné dopravy. „Všichni to ale vnímáme jako prioritu. Policejních hlídek i statických kamer máme omezené množství, takhle by mohli k bezpečnějším silnicím přispět přímo řidiči,“ dodává Nováková. Že by nebylo dost zájemců, se smíchem vyvrací: „Bezpečnost na silnicích je v zájmu všech a předpokládáme, že bude velký zájem například mezi rodiči, kteří chtějí bezpečnější cesty pro své děti.“

Ti, co se do programu zapojí, navíc dostanou velmi kvalitní kameru, jejíž záznam při nehodě bude mít u soudu a pro pojišťovny větší hodnotu něž záznam z běžných „dashcamů“. Celá posádka vozu bude navíc moci využívat wi-fi/5G hotspot, který kamera vyrobí z vlastní konektivity.

Další vývoj

Další vývoj spočívá především v aktualizacích modelů počítačového vidění o další rozpoznávané kategorie.

„V tuto chvíli dokončujeme testování rozpoznávání chybného parkování v městském prostředí – například stání v zeleni, nebo nedodržení potřebné šířky vozovky pro průjezd složek IZS na sídlištích – a blokování nabíječek elektromobilů vozidly, která se aktuálně nenabíjí, respektive nejsou připojena kabelem,“ poodkrývá blízkou budoucnost Larry. Aktualizaci kamery dostanou takzvaně „over the air“, tedy přes internet. Dostupné budou i sety se zadní kamerou, ta pak dokáže detekovat například i nedodržení odstupu přímo od vozidla s kamerou (a ne jen ostatních vozidel v zorném poli kamery).

První zájemci by „bonzovací kamery“ mohli získat od ministerstva dopravy ve třetím čtvrtletí letošního roku. Marketingové oddělení ještě nepřišlo s finálním názvem projektu, pracovně jej zatím označují jako „AVBMR“, tedy Aprílový Vtípek Bez Možnosti Realizace.