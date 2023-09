Bezplatný český nástroj vás upozorní, že čtete nedůvěryhodný článek

Rozpoznat článek, který se podílí na šíření dezinformací nebo čtenářem nevhodně manipuluje, nemusí být pro necvičeného čtenáře snadné. Pomoci mu k tomu má nový bezplatný nástroj, jenž si může nainstalovat jako doplněk webového prohlížeče – zatím je k dispozici pro Chrome, Edge a Operu, v dohledné době přibude i Firefox a Safari.

Při otevření článku se vám v rohu prohlížeče zobrazí okénko se skórem důvěryhodnosti od 0 (zcela nedůvěryhodné) do 100 (důvěryhodné). Pokud by vám vrtalo v hlavě, v čem byl problém, můžete si toto číslo rozkliknout na podrobnější vysvětlení.

Základní automatické zobrazení skóre Verifee v prohlížeči Chrome Rozšířený náhled

Důležité je vědět, že nástroj Verifee nehodnotí obsah článku a nerozhoduje, co je pravda a co je lež. Jeho model je vytrénován na rozpoznávání problematických a manipulativních prvků, jako jsou argumentační fauly, clickbaitové titulky, útočná rétorika, chybné citování, chybějící podpis autora a další. Model k tomu byl vytrénován na datasetu devíti tisíc pečlivě analyzovaných a popsaných článků.

Detail zobrazení skóre Verifee

Model je aktuálně zamčený, aby se neměnila kvalita jeho výstupu. Update bude případně v podobě výměny za nově vytrénovaný model. Nástroj nyní funguje u článků šestatřiceti největších českých zpravodajských serverů, pokryto je prý přes 90 procent české článkové produkce. Jejich počet se bude rozšiřovat – přidávání dalších serverů je snadné, autoři to chtějí dělat postupně.

Háčky

Je velmi pravděpodobné, že vášniví konzumenti desinformačních článků, kteří by tento doplněk potřebovali nejvíce, si jej nenainstalují. Sami autoři říkají, že cílí hlavně na „šedou zónu“ – čtenáře, kteří dezinformační zdroje občas nerozpoznají, ale nechtějí sebou nechat manipulovat. Kvůli nim o tomto projektu píšeme i my, aby měli šanci se o něm dozvědět.

Druhý háček je technický. Obrovské množství zpravodajského obsahu je konzumováno na mobilních zařízeních (smartphony a tablety), pro které ještě Verifee není a minimálně půl roku nebude připravené. Navíc je otázka, zda si poradí třeba se zobrazením článků odkazovaných na sociálních sítích, jejichž aplikace je otevírají ve vlastním prohlížeči.

Dále je nutné mít na paměti a zdůrazňovat, že to, že má článek třeba skóre 92, neznamená, že neobsahuje nepravdy a nesmysly. Může to znamenat třeba jen to, že si autor dal hodně záležet, aby článek jako desinformační nepůsobil. A tím se nesmí čtenář nechat zmást.

Obdivuhodný projekt

Pokud by za Verifee stála velká softwarová společnost a vývoj stál desítky milionů korun, pak bychom s přihlédnutím k výše uvedeným nedostatkům nespokojeně „brblali“. Jenže za tímto projektem stojí trojice (na začátku práce středoškolských) studentů. A touto optikou je to projekt obdivuhodný.

Tým Verifee

Autoři – Filip Trhlík, Matyáš Boháček a Michal Bravantský – začali na projektu Verifee pracovat v roce 2020 a s jeho základy vyhráli první místo v hackathonu Robothon, jehož partnerem byla společnost O2. I proto si pak projekt vzalo pod křídla inovační centrum Dataclair AI, které zajistilo odborné vedení (zejména jeho tehdejší šéf Jan Romportl), část financování a technické zázemí. Prostor a serverový výkon pak dodala společnost Microsoft. Dalšími partnery jsou Univerzita Karlova, potažmo Středoevropská observatoř digitálních médií CEDMO a spolek Fakescape.

Pokud jste trochu trénování v kritickém myšlení a zvyklí na práci se zdroji, tak doplněk Verifee nepotřebujete. V opačném případě minimálně za vyzkoušení stojí.

A koho zajímá více takzvaný fact-checking, může se začíst třeba do našeho staršího článku – Vědci chtějí ověřovat Trumpovy lži „chytrým“ automatem. Komu to pomůže?