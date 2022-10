Šest věcí, které byste u Windows nikdy neměli dělat

Smazali jste již někdy konkrétní důležitý systémový soubor, případně nevhodně upravili nastavení Windows? Nebo ukončili nějaký proces, který způsoboval abnormální chování operačního systému? V tom případě jste se pasovali do role odborníka na Windows. Jenže běžní uživatelé by si neměli hrát na IT administrátory. Jinak můžete operačnímu systému přivodit nemalé problémy, dokonce takové, že v krajní mezi ho bude nutné přeinstalovat.

1. Ladění Editoru registru

Možná jste již někdy slyšeli název systémový registr Windows. Protože jde o součást, kterou je Windows řízen, bylo a ještě o něm bude napsáno hodně. Obsahuje totiž záznamy, které říkají, jak v něm má co fungovat. Umožňuje změnit konkrétní nastavení, zajistit, aby pracovala jinak, a to včetně softwaru. Když ani všechny běžně dostupné prostředky nevyřeší problémy s operačním systémem Windows, často ho vyřeší „ladění“ registru.

Ačkoliv je to tak, je nutné pamatovat na to, že jde o nástroj, který by měli používat pouze odborníci (IT správci). Běžní uživatelé by se editoru registru měli za každou cenu vyhnout. Laděním registru by mohlo dojít ke zpomalení počítače, ohrožena by mohla být bezpečnost, narušeno fungování ovladačů, omezen přístup k často používaným funkcím apod. Dokonce lze neuváženou změnou poslat systém do stavu modré obrazovky.

Jedna špatná změna v Editoru registru může vyřadit celý systém z chodu.

2. Zakázání automatických aktualizací

Aktualizace systému Windows – stejně jako jakýchkoliv aplikací – jsou nezbytné. Zajišťují nejen opravy objevených stávajících problémů, ale také přinášejí nové funkce a často optimalizují výkon softwaru. Zakázání automatických aktualizací systému, ale i dalšího programového vybavení, by mohlo mít za následek velké škody – například by do PC mohl proniknout vir nebo hacker.

Na druhou stranu chápeme, že neustálé záplatování softwaru je otravné a přichází vždy v tu nejméně vhodnou dobu – zpravidla v dobách, kdy potřebujete pracovat. Jestliže jste je tak vypnuli, nebo je neustále odkládáte, měli byste vážně přemýšlet o změně svého přístupu. Pokud je necháte pracovat, můžete aktualizace nastavit na dobu, kdy na PC nepracujete, a jakmile se k němu vrátíte, třeba po noci, bude vše aktuální a v momentálně nejlepší možné kondici.

Všechny aktualizace Windows jsou nainstalované a možnost je pozastavit se nedoporučuje.

3. Nepoužívání antiviru a firewallu

Jak antivirový program, tak firewall jsou funkce, které ve Windows dohlížejí na to, aby do systému nepronikly různé bezpečnostní hrozby. Společnost Microsoft proto do svých systémů integrovala řešení nazvané Zabezpečení Windows, které má toto na starosti. Skládá se z antiviru a firewallu. V případě potřeby ho není nutné používat, ale důsledně doporučujeme používat alespoň konkurenční řešení.

Deaktivací jednoho z nich – nebo snad obojího – doslova otevřete dveře do Windows jak počítačovým virům, tak hackerům. Tito pomocníci jsou však vždy ve střehu a fungují jako stálá obrana proti všem útokům, včetně vaší nepozornosti, aby byl počítač a data v bezpečí. Vypnutím byste svého vojáka v první linii poslali na smrt a nechali virům převzít vládu.

Zabezpečení Windows nehlásí žádný problém.

4. Spouštění příkazů

Příkazový řádek umožňuje zkušeným uživatelům systému Windows provádět konkrétní úkoly prostřednictvím zadávání příslušných příkazů. Integrovaná aplikace Příkazový řádek může spouštět různé kontroly, porovnávat soubory, upravovat nastavení napájení vedoucí k optimalizaci spotřeby energie počítače a umí toho mnohem více. Aby to mohlo správně fungovat, je ve většině případů k provedení příkazu nutné aplikaci Příkazový řádek udělit administrátorský přístup. Ale pozor, díky tomu budou mít procesy, které v aplikaci spustíte, přístup ke všem souborům Windows, které by jinak byly omezeny. A zde se skrývá případné nebezpečí.

Spuštěním příkazů, aniž byste věděli, co přesně dělají, můžete Windows dostat do velkých problémů. Možná budete překvapeni, ale existují poměrně snadné příkazy, které mohou vymazat celý obsah diskového úložiště, smazat uživatelský účet, resetovat počítač či deaktivovat připojení k internetu. Kromě toho ne vždy lze změny prostřednictvím příkazového řádku vrátit zpět. Proto pokud je už někdy vyžadováno spuštění nějakého příkazu v příkazovém řádku, pečlivě zjistěte, co příkaz dělá. Také se držte daleko od nejasných příkazů pocházejících z nespolehlivých zdrojů.

Příkazový řádek umožňuje provádět velké změny.

5. Zakázání nezbytných procesů a odstranění souborů Windows

Nikdy, opakujeme nikdy, byste neměli odstraňovat nebo deaktivovat důležité soubory a procesy Windows. Jejich odstranění nebo zakázání může vést k úplnému poškození Windows, což v konečném důsledku vede k jeho přeinstalaci. Proto si to vždy dvakrát rozmyslete, než to uděláte. Pokud to přece jen chcete udělat, a i když se obecně doporučuje nemazat žádné soubory na jednotce, na které se nachází systém Windows, potom si o vybraném souboru nejprve zjistěte maximum informací (alespoň prostřednictvím Googlu).

Stejně tak byste měli být opatrní před ukončením procesů ve Správci úloh systému Windows, případně zakázáním automatického spouštění vybraných aplikací společně se systémem Windows. Je sice pravdou, že automatický start vyžaduje stále více aplikací a ty potom zbytečně zabírají místo v operační paměti RAM, což vede ke snížení výkonu, respektive odezvy Windows, na druhou stranu může jít o součásti, které jsou opravdu nezbytné pro běh vybraných aplikací nebo zabezpečení Windows. Proto se řiďte selským rozumem a nikdy nezakazujte nebo neukončujte proces, o kterém nevíte, k čemu slouží.

Správce úloh umí ukončit vybrané procesy.

6. Instalace programů z nespolehlivých zdrojů

Software a aplikace nainstalované z nedůvěryhodných zdrojů mohou do systému přinést viry. Zatímco Zabezpečení Windows většinu z nich zachytí, když se je pokusíte nainstalovat, jsou chvíle, kdy o nebezpečí nemusí vědět.

Proto vždy stahujte soubory z důvěryhodných webových stránek a před kliknutím na tlačítko stahování se ujistěte, že je stahování souborů bezpečné. Pokud vás navíc brána firewall nebo antivirus varují před potenciální hrozbou, přijměte toto doporučení.

Poznáte, které ze čtyř tlačítek download je to pravé? Stáhne požadovaný soubor?

Vytvořte bod obnovení a pravidelně zálohujte

Navzdory úsilí vyhnout se čemukoliv z výše uvedeného seznamu vždy existuje možnost, že se jednoho dne stane něco neočekávaného. V důsledku toho můžete ztratit všechna svá cenná data nebo budete muset přeinstalovat operační systém. A může se to stát i sebelepšímu uživateli Windows, či dokonce jeho IT administrátorovi.

Chcete-li se takové situaci vyhnout, měli byste pravidelně vytvářet bod obnovy, abyste v případě potřeby mohli počítač vrátit do předchozího stavu. Zároveň byste měli pravidelně zálohovat své soubory – na externí úložiště (disk, NAS, cloud apod.). Protože pokud počítač dojde do bodu, kdy odmítá nastartovat, případně hacker v něm data zašifruje, bude to velmi vítaná pomoc při návratu přístroje zpět do pracovního procesu.