OpenAI spouští obchod, kde mohou vývojáři nabídnout vlastního chatbota

Na své první vývojářské konferenci v listopadu společnost OpenAI slíbila, že ještě ten měsíc spustí obchod s chatboty, které vytvořili uživatelé této služby. S trochou zdržení se po více než dvou měsících tento plán naplnil.

Důvod odložení spuštění uvedla podle agentury AP firma v interním sdělení, hovořila v něm o dalším pokračujícím vylepšování GPT na základě zpětné vazby od zákazníků. Odklad přitom přišel na pozadí překvapivého odvolání generálního ředitele společnosti OpenAI Sama Altmana. Ten se později do funkce vrátil.

Miliony upravených chatbotů

Když společnost OpenAI nápad s tržištěm představovala, slibovala, že pro jejich vytváření není třeba umět programovat. Patrně i proto mohla nyní firma oznámit, že vývojáři již vytvořili na tři miliony specificky připravených chatbotů, které využívají jádro velkého jazykového modelu GPT a vlastní úpravy jednotlivých tvůrců.

A právě od tohoto týdne je tito tvůrci mohou začít nabízet i přes službu na této adrese. Tržiště se specializovanými chatboty jim zatím nepřinese žádné příjmy, ale lidé z OpenAI slibují do konce tohoto čtvrtletí změnu, když se s autory nepopulárnějších chatbotů nějakým způsobem podělí. Přístup k tržišti mají pouze předplatitelé, kteří si platí přístup k verzím chatbotu ChatGPT Plus, Team a Enterprise.

Nyní se lze v obchodu orientovat podle kategorií jako psaní, výzkum, programování, vzdělávání, životní styl nebo DALL-E. Na stránce také můžete vidět populární a trendující chatboty.

Již při listopadovém ohlášení Altman řekl, že podle jeho představ bude v budoucnu každý mít několik chatbotů GPT, které budou spolupracovat a plnit za něj úkoly. Mezi příklady takových nástrojů GPT uvedl Laundry Buddy, tedy pomocníka pro praní. Toho se uživatel může „zeptat na vše ohledně skvrn, nastavení pračky a třídění prádla“.

V nově otevřeném obchodě jsou nabízeny upravené verze ChatGPT, které kombinují „pokyny, další znalosti a libovolnou kombinaci dovedností“. Lze tak najít například chatboty, kteří slibují vytvářet nové vědecké hypotézy, videa, webové stránky, hlasový výstup nebo vizualizují předpověď počasí, případně poradí s nastavením tiskáren a nabídnou mnoho dalších věcí.

Kromě toho společnost OpenAI ve středu uvedla, že spouští ChatGPT Team. To je placená verze ChatGPT, která ochraňuje data zákazníka tím, že veškeré informace zadané do chatbotu jsou oddělené, a je tak chráněno jejich soukromí. ChatGPT Team stojí od 25 dolarů do 30 dolarů za uživatele měsíčně.