Konečně jsme se dočkali. Google doplňuje svůj vyhledávač a Dokumenty o AI

Google na AI pracuje sedm let a její části ve svých produktech již dlouho využívá. Novou generativní AI nasadí ve všech svých produktech, nejen ve vyhledávání. A k tomu patří to „konečně“ v titulku – konkurence totiž generativní AI ve svých produktech představila dříve.

Vyhledáváním začněme, i když to je něco, co se k českým uživatelům dostane později – zatím bude dostupné jen v USA, a to ještě jen v testovací fázi pro uživatele, kteří se do tohoto programu přihlásí. Půjde o testovací provoz, jenž má zhodnotit jak schopnosti systému a nové funkce, tak ukázat, jakým způsobem budou generativní umělou inteligenci lidé skutečně ve vyhledávání používat.

Příklad? Uživatel zadá komplexní dotaz: „Co je lepší pro rodinu s dítětem do tří let a psem, Bryce Canyon, nebo Arches?“ Nad výsledky klasického vyhledávání bude předřazen blok s přirozeně formulovanou odpovědí systému umělé inteligence – v několika odstavcích se pokusí problematiku shrnout z velkého množství dohledaných informací. Zároveň bude možné položit doplňující (navazující) otázku, přičemž systém bude vycházet jak ze zadané otázky, tak již předložené odpovědi. Uživatel bude moci přepnout i do konverzačního režimu a pokračovat ve vyjasňování dané problematiky.

Umělá inteligence ve vyhledávání Googlu přidává doplňující informace.

Přiznáváme, že jsme maličko zklamaní. Ne tím, co jsme viděli v živém demu, ale tím, že Microsoft již podobný systém v podobě systému Open AI do svého vyhledávacího systému Bing integroval a zpřístupnil ve 169 zemích. Na Google si tedy v Evropě ještě počkáme.

Integrace do dalších služeb

Mnohé produkty, za kterými stojí strojově trénované systémy umělé inteligence, již Google nabízí. Například v Gmailu je již delší dobu přítomna funkce chytrých odpovědí – podle textu emailu systém navrhne vhodnou krátkou odpověď (ale jen v několika významnějších světových jazycích) – a taky systém „smart compose“, který pomáhá s formulováním odpovědi.

Nyní přibude funkce Help me write, založená na generativní AI a na novém jazykovém modelu PaLM2. Vy tak zadáte povel třeba „napiš mail s žádostí o refundaci zrušeného letu XY ze dne YZ“ ... a je dost možné, že systém dodá takovou odpověď, že ji rovnou odešlete.

Nová funkce Gmailu Help me write pomůže s formulováním celých e-mailů.

Podporu umělé inteligence dostane i do Google Workspace, kde pomůže se psaním jakýchkoli textů. Přibude funkce Help me organise pro práci s tabulkami v aplikaci Tabulky Google – nejenže bude schopná do nich dohledat data, ale i tabulku sestavit a zoptimalizovat.

V aplikacích Prezenace a Meet přibude funkce generování obrázků. Nečekejte ale větší zázrak, než jaký dostanete z podobných aplikací jako Dall-E nebo Microsoft Designer. Vše se přitom odehrává na postranním panelu, podobně jako to umí Bing v postranním panelu prohlížeče Edge.

Google připravuje umělou inteligenci Duet AI pro Google Workspace (dříve G Suite). Ta má pomáhat při vytváření dokumentů, ale třeba i generování obrázků.

Generativní umělá inteligence bude v dokumentech Google vystupovat v roli pomocníka a kolegy, kterého budete úkolovat.

Zatím budou nové funkce dostupné jen pro vybrané testery, do konce roku se funkce začnou uvolňovat i pro veřejnost.

Mapy a fotky

I v mapách se již s AI pracovalo, například na spojování fotografií do plynulého Street View. Nově umí vyhledávat nejen na palivo úsporné trasy, ale také scénické trasy, na kterých jsou hezké výhledy – pro případy, kdy i cesta je cíl. Ve vybraných městech bude možné využít takzvaný Immersive View, kdy si danou trasu budeme moci proletět z ptačí perspektivy a přidat do obrazu i informace o kvalitě ovzduší a počasí. Immersive View bude v 15 městech (například v Londýně, Paříži, Berlíně, Benátkách) ještě během tohoto léta, zahrnovat bude i kvalitu vzduchu a počasí.

Novou funkci Immersive View v Mapách od Googlu zatím najdete v 15 městech.

V Google Fotkách umí AI již tradičně vyhledávat konkrétní lidi nebo třeba objekty. Neobešla by se bez ní nová (ale již dostupná) funkce „Magic Eraser“, se kterou lze z fotografie umazávat nechtěné předměty, jako třeba odpadkové koše. Letos přibude i Magic Editor – ve kterém mimo pokročilého mizení nechtěných předmětů přibudou i změny expozice, doplnění mraků, posuny předmětů ve fotografii a jejich „dopočítání“, pokud byla část původně mimo záběr. To vše rovnou v cloudu v Google Fotkách. Pokud zeditujete část fotografie, zbytek je možné nechat automaticky přizpůsobit tak, aby celek vypadal věrohodně.

Google Magic Editor dokáže upravit fotografii tak, že domyslí chybějící obsah. Google Magic Editor po posunutí dítěte s lavičkou a balónky dopočítal levou část snímku.

A když jsme u grafiky, do AI chatbota Bard bude integrován systém Adobe Firefly pro tvorbu úplně nových obrázků podle textového zadání – tedy konkurence například Midjourney.

Na konferenci Google také zaznělo, že firma významně investuje do systémů zodpovědné AI – například nástrojů pro identifikaci synteticky generovaného obsahu. Od začátku tak budou tyto služby Google využívat především watermarking a metadata, všechny obrázky generované Googlem to budou mít automaticky, aby bylo možné ověřit, zda jde o skutečnou, nebo uměle vytvořenou fotografii.

Uživatelé se pak dozví více informací pomocí funkce „O tomto obrázku“.

Google připravuje nový systém rozšířených informací o snímku, který může pomoci s odhalováním podvrhů.

Nový jazykový model

Google během konference představil nový jazykový model PaLM2, který má být mnohem pokročilejší než dosavadní verze – zejména co se týče matematiky, logiky a programování. Zároveň vznikají i specializované odnože PaLM2, například Med-PaLM2 je určen pro zdravotní úlohy a umí například popisovat rentgeny a další medicínské obrazy.

Bard se vydává do světa a bude nově k dispozici ve více než 180 zemích. Nejdříve pouze v angličtině, ale později přidá asi 40 dalších jazyků včetně češtiny.

Na PaLM2 „přemigroval“ i konverzační systém Bard a rozšiřuje se do světa – celkem do 180 zemí. Jazykově je to horší, zatím umí anglicky, japonsky a korejsky. Dalších 40 jazyků přibude v dohledné době, na plátně jsme zahlédli i češtinu. S novým jazykovým modelem se Bard údajně výrazně zlepšil například v matematice a logice, aktuálně je schopný tvořit programový kód v mnoha jazycích, včetně C++, Pythonu, JavaScriptu, Cotlinu a mnoha dalších. Dovede také vysvětlit již existující kód a pomoci s otestováním, laděním a odstraněním chyb.

Nová verze Barda bude více vizuální, využije totiž vyhledávání Google a znalostní graf Google a do výsledků zahrnuje i obrázky. Bard bude také spolupracovat i s Google Lens a nově bude navrhovat popisky a titulky k fotkám – to abyste při postování na instagram nemuseli přemýšlet ani nad texty.

Bard rozpozná objekty na snímku, a může tak třeba poradit s vtipným příspěvkem pro sociální sítě.

Bard bude moci využívat i Google Mapy, ve kterých ukáže výsledky svého předchozího hledání a komponování odpovědi, pokud se týkají nějaké lokace. Svá zjištění umí exportovat do tabulky a přidávat řádky nebo sloupce podle zadání – informace si sám vyhledá ... a výsledek umí rovnou exportovat do Google Dokumentů.

Oddělení DeepMind již nyní pracuje na trénování a ladění nového modelu Gemini, který v budoucnu nahradí PaLM2. Na jeho uvedení si ale ještě počkáme, dokud nebude dostatečně vytrénován a otestován.

Některé nové funkce si můžete vyzkoušet dřív, než budou vypuštěny na veřejnost nebo na daný trh – najdete je postupně v Google Labs.