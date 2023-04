Musk říká, že umělá inteligence krade. Část Evropské unie to chce omezit

Elon Musk po převzetí Twitteru nenechává kámen na kameni a mění tuto službu tak, aby dokázala vydělat více peněz. Vedle toho, že se snaží přesvědčit uživatele k placení větší podporou zpoplatněných účtů, chce si sáhnou i na větší podíl příjmů z reklamních systémů. A tady narazil. Zdražení přístupu k síti totiž způsobilo, že se Microsoft rozhodl vyřadit Twitter ze své nabídky firemní reklamní platformy.

Oficiálně se sice důvod tohoto rozhodnutí uživatelé platformy nedozvěděli, ale časová souslednost s krokem Twitteru je nasnadě. Musk v podstatě ihned zareagoval na tento krok tweetem, v němž napsal, že: „Oni trénovali nelegálně za pomoci dat z Twitteru. Je čas na žalobu.“

Ani zde není nic explicitně řečeno, ale pokud si uvědomíte, že za startupem OpenAI stojí i Microsoft, je jasné, že Musk hovoří o generativní umělé inteligenci ChatGPT, která byla trénována na datech z celého světa a tedy i na těch z Twitteru. V podstatě tak říká, že OpenAI bez dovolení tato data využila ke svým účelům bez dovolení a ukradla je tak. Ostatně již na konci minulého roku oznámil, že omezuje přístup OpenAI k datům z Twitteru.

Právě data z konverzací mezi uživateli jsou pro vývoj podobných systémů důležitá, aby bylo možné vytvořit statistické modely, které mohou sloužit ke generování odpovědí na dotazy uživatelů.

Nebyla by to první taková žaloba, i když ty dosavadní většinou mířily na systémy tvořící obrázky. Asi nejznámější je v tomto ohledu spor společnosti Getty Images, která prodává fotografie svých autorů s provozovatelem umělé inteligence Stable Diffusion. Tato firma musí čelit i jiné hromadné žalobě, a to společně s jiným známým „generátorem“ obrázků Midjourney. Firmy se nyní brání žalobě tvrzením, že požádaly federální soud v San Francisku o její zamítnutí s odůvodněním, že obrázky generované umělou inteligencí nejsou podobné jejich dílům a že v žalobě nejsou uvedeny konkrétní obrázky, které byly údajně zneužity.

Regulace na úrovni EU

Podobné problémy má řešit i připravovaná legislativa Evropské unie, která se zaměřuje právě na umělou inteligenci.

Hlavním cílem je regulace využití umělé inteligence tak, aby nedocházelo k diskriminaci lidí nebo porušování jejich občanských svobod.

„Využití umělé inteligence je oblast, kde je potřeba větší pozornost politiků. Protože ten rozvoj je velmi rychlý a dopad na společnost bude v následujících letech skutečně obrovský,“ uvedl místopředseda Pirátů a člen frakce Zelených v Evropském parlamentu Marcel Kolaja, který se podílí na vyjednávaní příští podoby chystaného nařízení.

Většina oblastí využití umělé inteligence je podle europoslance z pohledu EU naprosto neproblematická, existují ale případy, které unijní exekutiva považuje za rizikové. Jako příklad uvedl technologie rozpoznávání obličejů využívané orgány činnými v trestním řízení nebo například takzvaný e-proctoring, nástroj, pomocí něhož mohou školy kontrolovat, že studenti nepodvádějí při skládání zkoušek na dálku. E-proctoring funguje tak, že sleduje kameru a mikrofon počítače studenta a díky tomu vyhodnocuje, zda zkoušený například odněkud něco neopisuje, nebaví se s někým nebo nemá v ruce mobilní telefon.

„Je ale nebezpečí, že systém bude špatně fungovat, což při špatném naučení toho systému může,“ řekl Kolaja, který je vzděláním softwarový inženýr.

Jednotlivé stupně posuzovaných rizik umělé inteligence v AI Act Evropské unie.

V Evropském parlamentu jsou podle Kolaji také „náznaky“, že by se chystané nařízení mohlo týkat i copyrightu u vstupních dat, která vývojáři používají k tomu, aby se jejich nástroj zlepšoval. Sám ale scénář, kdy by společnosti musely platit poplatky za použití dat ke zlepšování umělé inteligence, za správnou cestu nepovažuje. „Byla by to obrovská brzda pro inovace,“ sdělil.

List Financial Times s odvoláním na italského europoslance Branda Benifeie z levicového uskupení Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů dříve napsal, že někteří vyjednavači v Evropském parlamentu si přejí, aby společnosti měly povinnost zveřejňovat seznamy materiálů, které ke zlepšování nástrojů umělé inteligence používají.

Evropští představitelé se by tak ve výsledku mohli dát za pravdu dvaačtyřiceti německým sdružením a odborovým svazům zastupujícím více než 140 000 autorů a výkonných umělců. Ty nedávno podle agentury Reuters vyzvaly Evropskou unii, aby zpřísnila návrh pravidel pro umělou inteligenci, když upozorňují na ohrožení jejich autorských práv ze strany ChatGPT.

„Neoprávněné využívání chráněných výukových materiálů, jejich netransparentní zpracování a předvídatelné nahrazování zdrojů výstupy generativní umělé inteligence vyvolává zásadní otázky odpovědnosti, ručení a odměňování, které je třeba řešit dříve, než dojde k nevratným újmám,“ uvádí v otevřeném v dopise.