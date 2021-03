Zemřel Lou Ottens. Skromný zaměstnanec Philipsu změnil životy nás všech

„Byli jsme kluci, co si rádi hráli. Tehdy jsme neměli pocit, že pracujeme na něčem velkém. Ona to tedy ani nebyla velká událost, neměli jsme ponětí, co z toho vzejde. A tak pokračujete dál, práce nikdy nekončí… vyprávěl kdysi Lou Ottens v rozhovoru pro Eindhoven Dagblad o práci na systému Compact Cassete (Music Cassete), která se po několik desetiletí stala předním médiem pro záznam a reprodukci zvuku a v kratším časovém úseku i k ukládání počítačových dat.



Zvukových kazet se celosvětově prodalo víc než sto miliard a ačkoli jej zejména v devadesátých letech prakticky vytlačil digitální systém CD, své uživatele nachází i dnes. Ostatně nové kazety s novým páskem se v jedné továrně v Evropě a jedné v Americe znovu vyrábí a některé kapely na nich i vydávají svá dema, někdy i nová alba.

Spoustu podrobností o kazetách se můžete dočíst (a hromadu kazet prohlédnout) v naší fotogalerii, kterou jsme připravili v roce 2013, kdy kompaktní kazety slavily padesátileté výročí.



Louis Ottens začal ve společnosti Philips pracovat v roce 1952 a o osm let později se stal šéfem nově vzniklého vývojového oddělení v belgickém Hasseltu. Pracovali zejména na přenosných rekordérech, tehdy samozřejmě ještě cívkových.

Právě nešikovnost manipulace s rozměrnými a choulostivými cívkami magnetických pásků u přenosných magnetofonů (tedy často v terénu) vedla Ottense a jeho tým k vývoji odolnějšího a praktičtějšího formátu.



„Otravoval mne neohrabaný a uživatelsky dost nepřívětivý systém cívkového systému. Tak jednoduché to je,“ uvedl Ottens později v jednom rozhovoru.

Nové médium se muselo vejít do náprsní kapsy, Ottens to podle serveru Dutch News testoval pomocí dřevěného modelu. Kompaktní kazeta chovala zásobovací i odebírací cívku do plastového pouzdra a pásek byl veden tak, aby jej nebylo nutné do mechaniky magnetofonu ručně zavádět.



Při představení nového média na veletrhu IFA 1963 se užíval slogan „menší než krabička cigaret“. Aby se zabránilo vzniku konkurenčních nekompatibilních formátů, domluvil se Philips s japonskou společností Sony a ta začala Philipsem patentovaný systém používat – a vznikl tak celosvětový standard.

Nejvíc Ottens litoval, že maličký přenosný přehrávač, dnes známý pod názvem walkman, vyvinula jako první společnost Sony a ne Philips. Veřejnost si tak častěji kazety spojuje právě se Sony.

Stejná dvojice firem, Philips a Sony, stála o devatenáct let později i za vývojem a uvedením digitálního formátu Compact Disc, tedy CD. I v tomto případě byl Ottens ve vedení nizozemské části vývoje.

Lou Ottens zemřel v sobotu šestého března ve věku 94 let.