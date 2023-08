Škrty v rozpočtu a nový tým. Olomoucké volejbalistky povede trenér Drešl

A před začátkem nového ročníku se předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek, jehož klub extraligu vyhrál naposledy v roce 2019, nechal slyšet: „Kvůli aktuální ekonomické situaci, která neprospívá profesionálnímu sportu, musíme nastolit úsporný režim. Najíždíme na mód o přežití. Velmi pravděpodobně se nějakou chvíli nebudeme pohybovat na špici tabulky.“

S týmem se rozloučil trenér Martin Hroch. Bývalý reprezentant dříve působil jako asistent u ženské reprezentace, coby hlavní kouč figuroval například ve francouzském Quimperu. Zemánek na trenérskou židli povolal Jana Drešla, bývalého trenéra Sokola Šternberk, s nímž Olomouc dlouhodobě spolupracuje. Drešlův Šternberk přitom loni v extralize vyhrál pouze jednou a příslušnost zachraňoval až v baráži.

Olomoucké volejbalistky a jejich trenér Martin Hroch

„Od začátku jsme se ocitli ve složité situaci, když nám hned v úvodu vypadly z různých důvodů tři hráčky, které měly patřit do základní sestavy. Museli jsme začít improvizovat a do toho v průběhu sezony přišel odchod Weidenthalerové do Olomouce. Takže jsme ženskou extraligu hráli v podstatě s mládežnickým týmem. To se logicky do výsledků muselo promítnout a konečné pořadí nebylo zas tak velkým překvapením,“ povídá novopečený olomoucký trenér v rozhovoru pro iDNES.cz

VK UP Olomouc a Sokol Šternberk spolu vždy úzce spolupracovaly. Bude to tak i v nadcházejícím ročníku?

Spolupráce je určitě dohodnuta i pro nadcházející sezonu a už vlastně odstartovala společným zahájením přípravy. Letos to bude o to těsnější, že s novým hlavním koučem Šternberka Mirkem Jehlářem trenérsky spolupracujeme dvě desetiletí, takže rozhodně nebudeme mít problém si vyhovět například formou společných tréninků, modelových zápasů a podobně.

V čem je spolupráce výhodná?

Je potřeba říct, že tato spolupráce je výhodná oboustranně, protože Sokol Šternberk je menší klub, který má filozofii postavenou na přípravě hráček pro extraligu a v posledních letech se zde k výborné kariéře odrazilo hned několik českých, ale třeba i slovenských reprezentantek. Pro město velikosti a ekonomické síly Šternberka je skvělé, že zde mají sportovní fandové možnost navštěvovat nejvyšší volejbalovou soutěž a povzbuzovat domácí proti špičkovým soupeřům. A Olomouc jako přirozené větší centrum má v případě potřeby možnost kam sáhnout, což už se mnohokrát stalo.

Jak vnímáte svůj přesun do vyšších volejbalových pater?

Jednoznačně to posun je v tom smyslu, že na Olomouc je určitě vidět víc než na Šternberk. Z hlediska trenérské kariéry je to nepochybně krok výš. Na druhou stranu jde o náročnou výzvu vzhledem k úsporným opatřením, která olomoucký klub vyhlásil.

Olomoucké volejbalistky se radují.

Předseda VK UP Jiří Zemánek konkrétně prohlásil, že volejbal v Olomouci musí „najet na mód o přežití“.

Já jako trenér nejsem určitě v pozici, abych jakkoliv komentoval slova a rozhodnutí vedení klubu. Vím, do jaké situace jsem přišel, a na mně a především na hráčkách je teď to, abychom docílili co možná nejlepšího sportovního výsledku. Musím ale říct, že s panem Zemánkem jsme si férově sedli a sdělili si navzájem, jaká opatření se budou realizovat. Pana předsedu jsem samozřejmě požádal, aby mělo družstvo i lidé kolem zajištěn pokud možno maximální servis a podmínky pro práci.

I v kontextu těchto omezení, jaké jsou předsezonní ambice týmu?

Základním sportovním cílem bude postup do extraligového finále a vše ostatní bude otázkou aktuální formy, zdravotního stavu i štěstí. Tým, který se v Olomouci vytvořil, má své kvality, ale známe i jeho limity a potenciální rizika.

Předseda Zemánek také prohlásil, že klub musel šetřit i na nově příchozích hráčkách. Cítíte to tak, že možná právě díky úsporám jste šanci na trenérské lavici dostal vy?

Já to vnímám tak, že vedení olomouckého klubu zná mě i mou práci právě díky dlouholeté spolupráci mezi VK UP a Šternberkem. Vybrali si mě, dali mi důvěru a víc bych nechtěl spekulovat, zda v tom roli hrály i ekonomické faktory či něco jiného. Já se teď budu snažit tuto důvěru maximálně splatit předváděnou hrou a výsledky.

Olomoucké volejbalistky se radují.

Z loňského týmu zůstala v týmu pouze jedna hráčka. Myslíte si, že to může být pro hledání určité hierarchie v týmu či souznění a v konečném důsledku i pro výsledky v sezoně jistá komplikace?

Je pravda, že stavíme zcela nový tým a mým aktuálním úkolem je z něj vytáhnout jednoho či více lídrů, nalézt a dále rozvíjet individuální kvality hráček a co nejvíce je využít ve prospěch družstva. Není to určitě snadná výzva, ale i v tomto směru jsem věděl, do čeho jdu.

Jak jste se dostal k trenéřině?

Začínal jsem v Opavě-Kylešovicích, kde mě k trenéřině přivedl pan Lubomír Lindovský. Trénoval jsem žákovská družstva a souběžně jsem se věnoval rozhodcování, a to až na úroveň rozhodčího první třídy. Někdy ve dvaadvaceti letech jsem se díky nabídce pana Zemánka přesunul do Šternberka. Tady jsem také působil u mládeže a v podmínkách malého rodinného klubu jsem měl tu čest být jako trenér u titulů mistryň České republiky pro žákyně v hale i na písku a také několikrát v prestižní kategorii kadetek. Logickým vyvrcholením pak byl přesun k družstvu žen a nyní dál do Olomouce, tedy ve stopách řady úspěšných hráček (smích).

Věříte si na novou roli?

S maximální pokorou ano!