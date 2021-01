Servis vyhrává zápasy, potvrzuje Kryštof. A Budějovice znovu vedou

Význam účinného servisu zná 38letý Martin Kryštof, který v Jihostroji hraje na postu libera. Je to tedy právě on, kdo na příjmu nejčastěji krotí soupeřova smečovaná či plachtící podání.

„Stroprocentně už dnes platí to, že servis vyhrává zápasy. Týmy jako jsou například Ostrava nebo i Brno na něm mají vyloženě postavenou svoji hru. Jakmile si to dobře připravíte a soupeře odtáhnete od sítě, máte to pak snazší,“ potvrzuje Kryštof. Libero Jihostroje těší, že jeho tým dokázal protáhnout sérii, v níž od začátku sezony v domácím prostředí ještě neprohrál.

I když do haly nemohou diváci a svůj tým nepovzbuzují, pořád platí, že domácí prostředí zůstává výhodou. A zase v tom hraje roli servis. Hráč domácí arénu dobře zná, je zvyklý na prostor či na to, jak na palubovku svítí světla. Roli hraje i to, jak vysoko je nad ním strop. Znalosti sportovní haly využili domácí na maximum, Liberci dali hned dvanáct es. „Doma opravdu člověk podává lépe a taky se pak snáze chystá na obranu,“ vysvětluje Kryštof. Na dobrém servisu se sice ze své pozice nepodílí, ale znovu předvedl několik výborných zákroků jak v poli, tak i daleko za koncovou čarou hřiště.

Také televizní komentátoři Jiří Rejman s Jiřím Popelkou chválili úroveň pondělního střetnutí s tím, že lepší volejbal v české extralize je jen málokdy k vidění. „Když to říkají oni dva, tak to samozřejmě moc potěší. Sami jsme také s výkonem spokojení. Myslím si, že kdyby v prvním setu proti nám stál kdokoli, dopadne to stejně. Hráli jsme výborně,“ pochvaluje si Kryštof.

A spokojeně hodnotí zápas i kapitán Budějovic Radek Mach. „Takticky jsme byli připravení výborně, jelikož jsme se v domácím prostředí nechtěli nechat zahanbit a chtěli vrátit Liberci porážku z prvního zápasu,“ navazuje.

Na Jihostroj čekají další náročné zápasy. V sobotu hrají první České Budějovice proti nyní druhým Karlovým Varům, o týden později Jihočeši doma přivítají Ústí nad Labem a ve středu 27. ledna opět Karlovarsko.