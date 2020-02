Florbalistům Otrokovic uniká play off: Musíme si ho uhrát sami

„Čekají nás ještě dva zápasy a chybí nám dva body. Ty musíme bezpodmínečně uhrát a nespoléhat, že týmy pod námi už nebudou bodovat,“ řekl Michajlovič v rozhovoru pro klubový web.

Panteři prohráli šest střetnutí v řadě, což se jim v nejvyšší soutěži stalo předtím pouze jednou v sezoně 2014/15, kdy se zachraňovali v play out. K vyrovnání tehdejší černé šňůry devíti nezdarů po sobě jim tedy ještě chybí tři porážky.

„Série bez vítězství je už hrozně dlouhá a leží na nás pomyslná deka,“ přiznává Michajlovič, který v pondělí inkasoval v Ostravě deset gólů. Tři dny předtím si za stavu 0:8 řekl sám o střídání. „Už jsem toho měl plné zuby. Bohužel nám přestala fungovat obranná činnost a dostáváme spoustu branek po našich laciných chybách.“

Otrokovice můžou dlouhý sled proher přerušit v neděli doma, kdy od 17 hodin hostí dvanácté Black Angels.

„Utkání bude nesmírně důležité. Jednak kvůli bodům. Především však kvůli naší pohodě a lidem, díky kterým se může v Otrokovicích superliga hrát,“ prohodila gólmanská jednička týmu.

Pokud Panteři zápas zvládnou, můžou se chystat na čtvrtfinále, ve kterém od postupu do superligy v roce 2011 scházeli pouze jednou. V opačném případě se budou shánět po výsledcích pronásledovatelů.

Sedmé Střešovice ztrácejí dva body, osmé Vinohrady čtyři, devátý Liberec pět a desátá Česká Lípa šest.

„Musíme si play off uhrát a zasloužit sami,“ burcuje Michajlovič. Dobře ví, že darovaný postup mužstvu před play off nepomůže. „Hlavně pro psychiku je důležité, ať nejdeme do vyřazovacích bojů s ostudnou sérií bez výhry.“

Když to Panteři nedokážou v neděli doma, za týden v Chodově to budou mít ještě těžší.