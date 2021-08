Biker Kulhavý ovládl Ostravského chachara. Návrat za rok nevyloučil

„Chachara se snažíme rozšiřovat o další disciplíny, takže ho už pořádáme dva dny,“ upozornil předseda cyklistického spolku Maxcursor Martin Šíma.

Byť diváci největší pozornost upínají na elitní závod za účasti reprezentantů, Šíma upozorňuje i na mezinárodní klání handicapovaných cyklistů, tělesně i mentálně.

„Zvlášť v této covidové době je potřeba, aby ti kluci měli aspoň nějakou možnost si zazávodit a připravit se na větší akce,“ uvedl Šíma. „Téměř všichni, co tady byli, jsou v reprezentaci i paralympijském týmu. A krásné bylo, jak i mentálně postižení cyklisté závodili, užili si atmosféru a měli radost z každé medaile. Oživením byly i závody na dráhových kolech.“

Kulhavý si závod pochvaluje

Každopádně i letos na trať v Landek Parku v Ostravě dorazila špička cyklistů závodících na horských kolech v čele s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým, který vyhrál před Matějem Průdkem.

„Byl tady také účastník olympiády v Londýně 2012 Jan Škarnitzl (skončil pátý – pozn. red.) i Michal Boroš (čtvrtý), což je aktuální mistr republiky v cyklokrosu,“ upozornil Šíma. Zmínil také třetího Tomáše Paprstku, což je bývalý cyklokrosařský juniorský mistr světa. „Náš závod byl atraktivním srovnáním cyklokrosařů s rychlými bikery. Kulhavý je stále výborný závodník, ale avizoval, že to může být jeho poslední sezona v cross country, protože se zaměřuje na maratony. Možná jsme ho tady přímo na trati viděli naposledy.“

Jaroslav Kulhavý to nevyloučil, ale dodal: „Pořád je šance, že se i za rok na Chacharovi objevím, ale bude to záležet na tom, jaký budu mít program vzhledem k maratonským soutěžím.“

Ostravský chachar patří mezi Kulhavého oblíbená klání. „Tím, že Martin (Šíma) pozve nejlepší závodníky, je startovní pole dost kvalitní, přestože Chachar není součástí Českého poháru,“ uvedl Kulhavý. „Takže obsazení je výborné stejně jako zajištění tratě a vše okolo. Ostatně je to už závod s dlouhou tradicí.“

Rovněž Matěj Průdek ho bere prestižně. „Snažím se vždy do toho dát všechno, protože je to vlastně jediný závod, který mám tady doma v Ostravě,“ uvedl Průdek, jenž se s Kulhavým o prvenství přetahoval.

„Bohužel, v posledním kole v lese v zadní části trati mě předjel v jedné zatáčce, kdy jsem to nečekal, a pak už nebylo místo, abych se ještě před něj dostal.“

Martin Šíma podotkl, že výhodou landecké trati je, že je celoročně otevřená, takže si ji mohou zkusit i amatéři. „Už jak jsme den po závodech sklízeli areál, cyklisté po ní jezdili a bylo na ní i hodně běžců krosařů. Ideální je, že tady může sportovat hodně lidí z Ostravy i okolí.“

Podle Šímy je landecká trať specifická v tom, že je přírodní, ale vlastně celá umělá, jelikož je na haldě. „Snažíme se o to, aby byla rychlá a bezpečná a aby si dávku rizika každý závodník dávkoval sám,“ řekl Martin Šíma. „A aby se o prvenství bojovalo až do samotného cíle a cyklisté nedojížděli jen po jednom.“

Do elitního závodu zasáhlo včetně pěti jezdců kategorie do 23 let (tu vyhrál Jan Zatloukal – pozn. red.) jen patnáct cyklistů a dvě cyklistky.

„Menší účast byla kvůli covidu, protože došlo k přesunům v kalendáři,“ vysvětlil Martin Šíma. „Míváme tady výborné závodníky z Polska i Slovenska, ale nemohli přijet, jelikož minulý víkend měli národní šampionáty.“

Ten český v cross country bude příští víkend v Harrachově, kam se chystají Jaroslav Kulhavý i Matěj Průdek