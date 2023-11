Skvělý finiš po lážo plážo začátku basketbalistům Ústí na obrat nestačil

„Start byl z naší strany špatný, hrajeme takhle poslední tři čtyři zápasy. Začneme lážo plážo, pak to těžko doháníme,“ štvalo ústeckého pivota Ladislava Pecku.

Ústí v poločase ztrácelo 11 bodů, třetí čtvrtinu ale vyhrálo a v závěru mělo blízko k veleobratu. „Nevzdali jsme to, stáhli jsme to na tři body, za to klobouk dolů. Ale kdokoliv pak přišel na palubovku, dal nám trojku. Opava jasně ukázala, proč je tak dobrá,“ smekl Pecka.

Tahouny Slunety byli Američané Nichols (22 bodů) a Autrey (21), na opavské straně zazářil 31 body Kouřil. Hosté se i díky němu udrželi na druhém místě za lídrem Nymburkem, Ústí spadlo na páté místo.

Ve výsledkové houpačce pokračuje Děčín, po překvapivé výhře v Pardubicích v minulém nyní rovněž nečekaně rupnul na palubovce poslední Ostravy 71:80. Nepomohlo ani 30 bodů reprezentačního křídelníka Matěje Svobody. Armex je v tabulce až osmý.

„Celý zápas jsme prohrávali, a i když jsme se pak ve druhé půli dotáhli na bod, nedokázali jsme se zkoncentrovat v obraně a otočit to v náš prospěch. Je to obrovská škoda, že jsme to nedotáhli,“ litoval děčínský kouč Tomáš Grepl.