Basketbalista Detroitu Stewart udeřil před zápasem soupeře, skončil na policii

Do zápasu Stewart podle plánu nezasáhl, protože má poraněný kotník. Eubanks si připsal šest bodů a šest doskoků a pomohl Suns k vítězství 116:100.

Eubanks novinářům řekl, že hráči se dostali do potyčky při příjezdu týmů do haly. Incident ukončila ochranka.

„Útok na Drewa Eubankse nebyl vyprovokován a takové násilnosti jsou nepřijatelné,“ uvedl domácí klub v prohlášení. „Jednoznačně Drewa podporujeme a budeme dál spolupracovat s místními orgány činnými v trestním řízení a NBA.“

Trenér Detroitu Monty Williams, kterého po minulé sezoně propustil právě Phoenix, uvedl, že Suns měli s vyjádřením počkat. „Jde o to, získat všechny informace. NBA to vyšetří. Podle mě by bylo trochu nezodpovědné vydávat tu prohlášení. Oni tvrdí, že to nebylo vyprovokováno. To je rozhodně nezodpovědné. Opravdu nevíte,“ řekl kouč.