Ellie Gouldingová se vdala. Na svatbě nechyběla ani princezna Eugenie

12:37 , aktualizováno 12:37

Britská zpěvačka Ellie Gouldingová (32), kterou proslavil například hit Love Me Like You Do ze soundtracku k filmu Padesát odstínů šedi, se v sobotu vdala. Vzala si o pět let mladšího obchodníka s uměním Caspara Joplinga (27). Svatby v Yorské katedrále se zúčastnilo také mnoho celebrit.