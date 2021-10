Chtěla bych chlapíka nad 55 let. Mladého už ne, říká Mahulena Bočanová

„Už nehledám ideálního chlapa, už jsem došla k tomu, že to nejde. Ideální by se dal uplácat tak ze dvou, ze třech mužů. Chtěla bych chlapíka nad 55. Já ty mladý nechci. Měla jsem jednoho mladého a už se to se mnou veze. Ať mi napíšou do divadla, heslo: vržeme koleny,“ udělala si Mahulena Bočanová z talkshow seznamku.

Svou poznámkou narážela na vztah s Brazilcem Santosem Santanou, který byl výrazně mladší než ona. „To už je dávno, asi deset let, chodila jsem s klukem, který byl hodně mladej. Vůbec mě nenapadlo, že spolu budeme chodit, protože byl tak strašně mladej a hezkej. Byli jsme spolu tři roky. Byl to Brazilec a byl to o 24 let mladší černoch,“ přiznala.

„Problém byl třeba v tom, že já mám velký dům a velmi otevřené prostory, kde se všechno rozléhá. Tam je slyšet, i když vám vržou kolena, což není sexy, když chodíte s někým, komu je dvacet pět let,“ prohlásila.

Dodala, že dnes je ve vztazích velmi opatrná. „Když mi bylo dvacet a chlap mi koupil krevetu a ukázal mi, jak ji jíst, byla jsem okouzlená. Teď už to nejde. Řekla jsem si, že jiná nebudu, nároky tam vnitřně jsou, a než abych někoho tyranizovala, radši budu bydlet sama. Doma chlapa nepotřebuju. V životě určitě jo. To je krásný, když se srdce rozbuší a v břiše se zatočí motýli, ale mě už víc potěší, když opraví lustr,“ svěřila se herečka.