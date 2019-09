Odloučení na deset měsíců mi zachránilo manželství, tvrdí Jennie Garthová

„Oba jsme se museli každý sám něco naučit. Když jsme se pak k sobě vrátili a sdíleli to, v čem jsme dospěli, tak nějak nás to zase spojilo dohromady. Rozhodně jsme se museli rozejít. Potřebovali jsme oba dospět,“ cituje herečku magazín People.

Po oznámení o odloučení manželé podepsali rozvodové papíry a zahájili vyjednávání prostřednictvím advokátů. Žádost u soudu ale nedávno společně stáhli.

Garthová, kterou proslavila role Kelly v seriálu Beverly Hills 90210, si myslí, že do manželství vletěli příliš brzy.

„Moc jsme to uspěchali, měli jsme nejprve vyřešit své osobní problémy. Možná to byla chyba a oba jsme se z toho museli poučit a dospět. Když všechno přestalo být tak zářivé a krásné a zábavné jako na začátku, když se věci začaly kazit a byly náročné, on najednou nevěděl, co si s tím počít,“ dodala.

Herečka je vdaná potřetí. Jejími předchozími manželi byli hudebník Daniel B. Clark a herec Peter Facinelli. S druhým mužem má tři dcery, Luku (22), Lolu (16) a Fionu (12).