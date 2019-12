Přistihla jsem manžela v posteli s jinou. Chci rozvod, říká Gottová

„Vzal mi cennosti, které jsem měla, šperky a několik hodinek, a šel je kvůli dluhům, které nasekal, prodat. Jediné, co se mi z těch cenností podařilo zachránit, byly jedny hodinky od táty. Mám je totiž dobře schované,“ řekla Dominika Gottová Blesku s tím, že žádost o rozvod podá v následujících dnech.



Zatímco Gottová chodí denně do zaměstnání a pracuje jako servírka v restauraci, Tolkki je dlouhodobě nezaměstnaný. Své problémy s bipolární afektivní poruchou řeší alkoholem.

„Timo peníze, které za prodej mých věcí dostal, vůbec na splátku dluhů nedal a prošustroval je. Už ho mám plné zuby, to musí skončit,“ pokračuje Dominika Gottová.

Není to poprvé, co řeší problémy v manželství. Před čtyři lety se kvůli neshodám s bývalým kytaristou kapely Stratovarius Timem Tolkkim vrátila téměř na rok domů do Česka. Manželé tehdy krizi ustáli hlavně proto, že Gottová uvěřila, jak se její muž změní. Pak za ním odletěla zpět do Finska. Vše však zůstalo při starém a manžel Timo nebyl po boku své manželky ani na pohřbu jejího otce Karla Gotta, který podlehl v říjnu akutní leukemii.

„Dospěla jsem do bodu, kdy jsem si musela přiznat, že naše manželství je v troskách a už nemá šanci na záchranu. Stalo se toho strašně moc špatného. Nejvíce mě Timo zklamal jako muž. Je štěstí, že nejsme kompletní rodina, že nemáme potomka. On by se o nás nedokázal postarat. Za poslední měsíce nepřinesl domů ani korunu, vše je na mých bedrech a on se jenom válí a nic nedělá,“ vysvětluje Gottová.

Rozvést se chce také proto, že s manželem již několik roků intimně nežijí. „Každý spíme v jiném pokoji a fungujeme spíše jako spolubydlící než manželé. K intimnostem už nedošlo řadu let,“ popisuje a dodává, že v životě jejího manžela je údajně nová žena.

„Je z Mexika, je jí čtyřiadvacet let a měli se poznat v září, kdy byl Timo na údajném turné po Jižní Americe. Ona teď za ním byla tři týdny ve Finsku a jeden večer ji dokonce přivedl k nám domů. Šla jsem spát, byla jsem úplně rozhozená. A když jsem šla v noci na záchod, tak jsem je přistihla při sexu. Bylo to strašné. Žádost o rozvod bude podána v následujících dnech a mé rozhodnutí už je neměnné,“ dodala Dominika Gottová.

