Anistonová promluvila o vztahu s Pittem: Jsme výborní kamarádi

Z občasných veřejných setkání bývalých manželů je patrné, že spolu vycházejí víc než dobře. A to fanoušky neustále vede ke spekulacím, že by se k sobě mohli vrátit. Hvězda seriálu Přátelé však teď všem spekulacím udělala přítrž.



Jennifer si povídala o Bradovi s Howardem Sternem na rozhlasové stanici SiriusXM. Vzpomínali mimo jiné na charitativní akci Seana Penna zvanou CORE, kde se právě s Bradem potkala.



„Byla to veliká zábava. S Bradem jsme kámoši, jsme přátelé. Mluvíme spolu, není mezi námi žádná podivnost, to vůbec, kromě toho, že každý, kdo nás zřejmě sledoval, chtěl, aby tam byla, nebo očekával, že tam bude,“ reagovala Jennifer.

Na otázku, co říká k článkům, podle nichž se k Bradovi vrací, pak odpověděla klidně: „Je to hysterie. Ale zase na druhou stranu, o čem jiném by si lidé povídali?“

9. listopadu 2016

Jennifer Anistonová se za Brada Pitta provdala v roce 2000. Manželi byli pět let, než se idol ženských srdcí při natáčení filmu Pan a paní Smithovi zakoukal do Angeliny Jolie. Anistonová, která chodila mimo jiné také s hereckým kolegou Vincem Vaughnem, se podruhé provdala v roce 2015, a to za herce a scenáristu Justina Therouxe. Svazek vydržel dva roky.