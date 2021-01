Brit si v opilosti nechal změnit jméno podle své oblíbené slavné zpěvačky

Třicetiletý Thomas Dodd sledoval o Štědrém dni sám doma koncert známé zpěvačky Céline Dion. Jak sám přiznal, vypil přitom nejméně jednu lahev šampaňského.

V opilosti se pak rozhodl změnit si online své jméno na Céline Dion. Zaplatil kartou v přepočtu přibližně 2 600 korun a šel spát.

„Přísahám, že si nepamatuji, že bych to udělal. Vím jen, že jsem si naplno užíval koncert v televizi a přitom trochu popíjel. Asi mi to stouplo do hlavy, nevím totiž opravdu nic z toho, co se dělo, než jsem šel spát,“ svěřil se muž během rozhovoru pro televizní pořad This Morning.

„Několik dní poté jsem obdržel poštou certifikát a potvrzení o změně jména. Musel jsem se posadit, protože jsem tomu vůbec nemohl uvěřit. Četl jsem to celé několikrát. Pak jsem zkontroloval své změny na bankovním účtu, které vše potvrdily,“ popisuje Brit s tím, že jeho matka byla z celé události nejdříve dost v šoku.

„Teď už jí to připadá velice vtipné, stejně jako všem mým přátelům. Řekli mi, že potom, co mě už roky znají, je něco takového u mě vlastně ani nepřekvapilo,“ řekl se smíchem muž.

O změně na své původní jméno prý zatím rozhodně neuvažuje. „Céline je úžasná, miluji ji! Uvidím, zda budu mít s tímto jménem a jeho používáním v běžném životě problémy. Pokud ne, rád si ho nechám,“ dodal.

V současnosti plánuje s jednou z britských rádiových stanic osobní setkání nebo alespoň videohovor se zpěvačkou, podle které se nechal přejmenovat.