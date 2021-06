Řekne se Streepová a všichni padnou na zadek, stěžuje si Sharon Stone

„Mrchu dokážu zahrát mnohem lépe než Meryl Streepová. V Základním instinktu nebo Casinu by ona rozhodně nebyla tak dobrá jako já. Jsem si jistá, že by s tímto tvrzením souhlasila. Byla bych lepší. Vím to. A ona to ví taky,“ prohlásila Sharon Stone v rozhovoru pro web Everything Zoomer.

Obě herečky se potkaly před kamerou v roce 2019 při natáčení snímku Prací automat. Sharon Stone má jednoho Oscara, získala ho v roce 1996 za film Casino, Streepová má Oscary tři a zároveň jednadvacet nominací na toto ocenění.



„Řeknete někde jméno Meryl a všichni padnou okamžitě na zadek,“ diví se Sharon Stone, kterou za její slova kritizují fanoušci i filmoví odborníci. Vše vyvolala novinářka Johanna Schnellerová, která herečku zpovídala. Jednu z otázek totiž začala větou „Před dvěma roky jste konečně mohla hrát s Meryl Streepovou.“

„Líbí se mi to, jak to říkáte. Že já jsem konečně mohla pracovat s Meryl Streepovou. Je tedy dost zajímavé, že to nepodáte tak, že Meryl konečně mohla pracovat se mnou. Nebo že jsme mohly konečně pracovat spolu... Vybudovala si totiž image ve stylu ‚všichni chtějí pracovat s Meryl‘. Zajímalo by mě, jestli se jí to líbí?“ reagovala Sharon Stone.

Meryl Streepová (Londýn, 12. prosince 2018)

Srovnávání obou hereček prý odjakživa podporuje Hollywood i bulvární média. „Všechny bychom očividně měly závidět herecké ikoně jménem Meryl Streepová a obdivovat ji, protože jenom ona je ta nejlepší ze všech. A všechny herečky by s ní měly soupeřit,“ říká Stone.



„Meryl je jistě úžasná a báječná žena i herečka. Ale podle mého názoru jsou tu i jiné herečky, které jsou mimochodem úplně stejně talentované jako ona. Celá ta idealizace Meryl Streepové je součástí toho, co Hollywood obecně dělá ženám. Viola Davisová je každým coulem stejně dobrá herečka jako Meryl. Emma Thompsonová, Judy Davisová, Olivia Colmanová, Kate Winsletová, sakra už. Ale vy řeknete Meryl a všichni se začnou div ne plazit po podlaze,“ dodala Sharon Stone.

