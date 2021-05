Průpravu mám s Droběnou z Popelky, žertuje o StarDance Pavel Trávníček

„Hned na začátek musím říct, že jsem to tedy striktně odmítl, když mi to nabídli, protože jsem říkal: To je pro mladý! Já jsem stará osoba a mně se budou všichni posmívat,“ prozradil Trávníček.

Pořád ho však všichni přemlouvali a říkali mu, že alespoň zjistí, jak je na tom fyzicky. Herec se přitom snaží sportovat a běhat. Dalším z argumentů známých bylo, že ve škole měl jako předmět tanec, pohybovou pantomimu a navíc chodil i do tanečních.

„Tak mě napadá, jsou dneska ještě vůbec taneční? Existují? Protože my jsme je absolvovali ještě v bílých rukavičkách. Holky tehdy byly natupírované a všechny smrděly tím lakem na vlasy. Všechny holky stejně,“ zavzpomínal.

V tanečních se učili polku, valčík, waltz a zkoušeli i tenkrát velmi populární jive. Proto se prý herec nakonec nechal podle svých slov ukecat i na účast v nové řadě StarDance.

„Ale řekl jsem jim, aby to nebylo, jako když jsme dělali se Sabinou Laurinovou Do-Re-Mi! Ten pořad byl v podstatě takový škodolibý. Když tam někdo přišel a zpíval dobře, tak to celkem prošlo. Ale jakmile přišel exot, to se všichni rozradostnili a už jsme slyšeli, jak máma doma říká: ‚Táto, pojď sem! Podívat se na toho vola, no to je!‘ Když jsem to takhle vysvětlil Sabině, uznala, že něco na tom bude. No a takhle to bude ve StarDance,“ míní Pavel Trávníček.

Herec zažertoval, že má také skvělou taneční průpravu z legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde kromě Libuše Šafránkové a Dany Hlaváčové předvádí na parketě kreace i s Helenou Růžičkovou alias Droběnou.

Helena Růžičková coby Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

„Helenka, jako kdysi vyučená tanečnice, která tančila doopravdy, to uměla velmi dobře. To ještě neměla těch dvě stě kilo. Pořád byla na tom pohybově skvěle a základy tam byly cítit. Když se jí režisér Václav Vorlíček na natáčení zeptal: ‚Uneseš ho?‘ Helena odpověděla: ‚Jako prd!‘,“ řekl.

„Už tam se mnou vymetla ten parket, ale bylo to s ní fajn. Takže takhle by to mohlo vypadat i tady. Měl jsem si najít nějakou takovou tanečnici. Žádná éterická bytost, nic takového! Prostě poctivejch sto padesát kilo a už to budeme mydlit! Myslím, že bychom měli velký úspěch!,“ dodal.