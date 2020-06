Nad mnoha rozhodnutími vlády budu nadosmrti kroutit hlavou, říká Fanánek

„Nejsem přehnaný fanoušek sociálních sítí. Nedávno jsem si zkušebně stáhl Instagram a dával jsem tam nějaké příspěvky. Teď už ale nemám čtrnáct dní co tam dát a nechce se mi jen tak něčím přispět, aby se něco dělo. Asi ze mně nebude dobrý ‚instagramista‘,“ říká Lou Fanánek Hagen, který si jen kvůli videorozhovoru s Dominikem Vršanským pro pořad Rozstřel nainstaloval Skype.



I Facebook má muzikant primárně z pracovních důvodů. Promuje na něm koncerty Tří sester a jejich další aktivity. Kvůli opatřením z důvodu šíření koronaviru odehrála skupina pro své fanoušky nedávno sérii online koncertů.

„Nemusel bych to opakovat. Hraje se vlastně do prázdna. Na druhou stranu jsme byli rádi, že se po dlouhé době s kapelou zase všichni vidíme. Nebylo to zas tak špatné. Velkou roli hrálo i to, že se dlouho hudebně známe a odehráli jsme společně už spoustu koncertů. Takže to hraní bez lidí, kteří by nás podpořili, nebylo tou jejich osobní neúčastí nijak poznamenané. Myslím, že kapely, která nemají takové zkušenosti, tím mohly být dost zaskočeny,“ míní Fanánek.

Podpora kapel ze strany fanoušků byla podle muzikanta na začátku pandemie opravdu velká. „Viděli jsme, že mají připravenou zelenou a pivo s tím, že si naše vystoupení online užijí i doma. Ale samozřejmě to nejde opakovaně. Normální koncerty absolvují někteří fanoušci i několikrát do roka a je tam ten prožitek toho, že je to naživo a pokaždé trochu jiné,“ myslí si Fanánek a tvrdí, že on sám bude raději vystaven hrozbě nákazy koronavirem, než aby si mohl jít nakoupit jen s rouškou. „Někdo píše, že hlavní je zdraví, ale to je klišé,“ říká.

„Nad tím, co se u nás v předchozích měsících dělo, a nad mnoha rozhodnutími vlády budu nadosmrti kroutit hlavou. Ale už mě to trochu pouští, protože se vše začíná vracet do normálu. Navzdory názorům, co jsem o sobě slyšel, nesměřuji do politiky ani nechci být mluvčím žádné strany a podobně. Jen jsem zvyklý otevřeně říkat, co si myslím. Vyjádřil jsem se k tomu, že mi někdo úplně zbytečně vzal moji práci z důvodů, které jsou přinejmenším diskutabilní. To bych nebral jako politiku,“ myslí si zpěvák.



Podle Fanánka byla opatření proti šíření koronaviru jako nemoc, která postihla celé lidstvo. „Nemohu to svést, i když bych samozřejmě rád, jen na současnou vládu. Je to vidět napříč kontinenty. Opatření, alespoň podle toho, čím nás krměj, jsou velmi podobný v Rusku, Číně, Austrálii, Americe... Roušky vidím všude. Je to neštěstí a tragédie. Věřil bych i tomu, že je to nějaké spiknutí související s novým světovým řádem. Možná je to proto, aby se déle vydrželo na planetě Zemi, protože ta rozežranost tím asi skončí a utáhnou se opasky,“ míní hudebník.

Ve videorozhovoru pro pořad Rozstřel promluvil Lou Fanánek Hagen také o tom, s kolika lidmi trávil čas v povinné izolaci a zda produktivně využil období sociální izolace k přípravě nové tvorby a objevování muziky. Momentálně se i s kapelou chystá na podzimní Vinyl tour, které bude součástí oslav 35 let existence skupiny Tři sestry. „Přejeme si, aby nám kapela ještě dlouho vydržela a mohli bychom normálně dál fungovat. Už v pohádkách chodili všichni k muzice, kde pili, křepčili a tancovali. Lidé to potřebují,“ dodává Fanánek.