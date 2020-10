Perry vyzvala k účasti ve volbách videem, v němž si odsává mateřské mléko

Katy Perry je v posledních měsících velmi sdílná a své fanoušky ráda informuje o intimních detailech svého života. Chválí svého partnera, herce Orlanda Blooma, či přiznává, že trpí občas depresemi. Po porodu se obsah příspěvků na sociálních sítích točí hlavně kolem nejrůznějších tabu.

Tento týden zveřejnila zpěvačka video, ve kterém si odsává mateřské mléko. Tuto činnost pak propojila s výzvou k volební účasti. Ve videu se kromě Perry objevují i další osobnosti, které cvičí aerobik. Herečky Jane Fondová, Vanessa Hudgensová, Ashley Bensonová, komička Amy Schumerová, basketbalista Shaquille O’Neal, herec a komik Ken Jeong a další.



„Nechte se napumpovat k účasti ve volbách! No, dobře... Orlando Bloom a já máme v posledních dnech trochu odlišný pohled na to, co znamená pumpování. Ale kdo kdy řekl, že kojení není také cvičení? Ráda bych takovým lidem celý týden kroutila bradavky ve směru hodinových ručiček. Nicméně, i já hodlám využít své volební právo!“ napsala Katy Perry k záběrům.

Zpěvačka nedávno na sociálních sítích vedla debatu s fanoušky o tom, zda je vhodné, že se již v šestinedělí vrátila do práce. Podle ní na to má právo každá žena, která se tak rozhodne.

Katy Perry porodila koncem srpna dceru Daisy Dove. Pro americkou zpěvačku je to její první dítě, britský herec má již devítiletého syna Flynna z manželství s australskou topmodelkou Mirandou Kerrovou.

Orlando Bloom a Katy Perry se dali dohromady před čtyřmi roky. Seznámili se na večírku filmového producenta Harveyho Weinsteina po předávání filmových cen Zlatý glóbus. Třebaže se v roce 2017 na krátký čas rozešli, krizi překonali, začali znovu a loni na Valentýna se zasnoubili. Katy Perry byla v minulosti provdaná za britského herce a komika Russella Branda.

Zpěvačka a herec se chtějí vzít v Japonsku, svatební plány jim však dočasně narušilo šíření koronaviru a s ním spojená bezpečnostní opatření.