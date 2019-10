S tátou se o rolích nebavíme, až na jednu výjimku, říká Josef Trojan

„Byla to sice role, ale vůbec mě nenechala v klidu. Vždycky v člověku něco z toho, co si před kamerou prožil, zůstane. Bylo tam hodně velmi silných impulzů, které ve mně zůstaly ,“ řekl Josef Trojan po novinářské projekci filmu, který má premiéru 31. října.

„Třeba prostředí, ve kterém jsme natáčeli, psychiatrická léčebna v Bohnicích, léčebna u Apolináře. Pozorování lidí, kteří jsou reálně závislí na alkoholu nebo mají jiné psychické problémy, mě donutilo nad tím přemýšlet a ten prožitek a to téma, které je ve filmu nosné, v sobě stále mám.“

Josef Trojan s nabídkou na nelehkou roli souhlasil, když si přečetl scénář. To je pro něj nejdůležitější. „To jsem se naučil od svých starších, zkušených, výborných hereckých kolegů, že základem dobrého filmu jsou tři věci – scénář, scénář a ještě jednou scénář. A tenhle mě chytil hned,“ prohlásil.

Přestože Josef Trojan pochází z hereckého rodiny, s otcem Ivanem Trojanem ani matkou Klárou Pollertovou-Trojanovou práci doma neřeší. „To je fakt, ale doma se vzájemně o rolích nebavíme, kromě jediné výjimky a tou bylo, když jsme točili s tátou film Šarlatán. Tam to bylo namístě. Jinak si každý svoji roli utváříme sám, bez nápověd,“ s úsměvem dodal mladý herec.

Jeho role Adama je občas docela dost drsná. Podle režiséra a scenáristy Abstinenta ale takový život je. „Není to fikce, inspiroval jsem se několika skutečnými příběhy, ať starších nebo mladších lidí propadlých alkoholu, ale i lidmi, kteří třeba už dvacet let abstinují. Posledním takovým pohonem bylo, že mi zhruba před rokem zemřel kamarád, který byl těžký alkoholik a oběsil se. Chtěl jsem natočit film o problémech, které existují a nejsou lidem tolik na očích. No, snad se to povedlo,“ nechal se slyšet David Vígner.